Díaz Paniagua, bióloga del CSIC, señala el origen del deterioro de Doñana: "Hay que dejarlo claro"

Carmen Díaz Paniagua, investigadora científica de la Estación Biológica de Doñana y experta en Ecología de Humedales, analizaba este lunes en La Linterna la situación y la polémica alrededor de Doñana, en el ojo del debate en los últimos días por la sequía. Y es que se trata del humedal más grande de toda Europa. Durante esta semana ha sido el tema principal de muchos discursos políticos pero la realidad es que ahora se enfrenta a su peor enemigo: La falta de agua.

Y es que a la sequía y a la sobreexplotación del acuífero se le añade la incorporación de nuevas tierras de regadío, muchas de ellas abastecidas de forma ilegal. Hablamos de un enclave geográfico que sirve de refugio a miles de especies.

Pero, ¿cuántas reservas le quedan a Doñana? “Reserva como tal no tenemos, no es un sitio artificial, es natural. Lo que tenemos son lagunas, lo que quiere decir que está acostumbrado a tener agua en un época del año y otra no”, explica la bióloga a Ángel Expósito. “Lo que ocurre es que hay 3.000 lagunas, y sólo 3 son permanentes. La única que quedaba se secó el año pasado y se va a volver a secar otra vez y, cuando lo haga, las raíces no tienen nada de agua. La situación es cero. La vegetación está sufriendo mucho, los alcornoques que son centenarios se están secando”.

El origen del deterioro de Doñana



Doñana es un punto clave en Europa. Por lo que representa para las migraciones de aves, pero también porque es un sitio que se ha preservado y tiene una fauna y flora que en muchos ya no quedan, tal y como explica Díaz Paniagua. “Especies protegidas cuyo núcleo se ha quedado muy reducido y todavía en Doñana está, sobre todo especies asociadas a los medios acuáticos”.

Así, la experta ha querido subrayar que Doñana está en un sitio con climas muy fluctuantes. “Ha habido sequías muy largas, el problema es que ahora no se recupera, y está haciendo que los niveles del acuífero sean más bajas y las lluvias no llenan la superficie”. Incluso señala que el origen del deterioro del parque viene de actuaciones tanto legales como ilegales:

“Lo que hay que dejar claro es que, aunque la sequía nos está afectando a todos, Doñana ya llevaba muchos años de deterioro porque no hemos sabido conservar el acuífero que es lo que es responsable de mantener el humedal en buenas condiciones. Me refiero a cualquier tipo de actuaciones, ilegales y legales, como la urbanización de Matalascañas”.

¿Qué pasará si no llueve?



“Si no llueve, nos morimos todos, pero estamos en un clima Mediterráneo y el sistema está acostumbrado a fluctuaciones pero tiene que mantenerse en buenas condiciones”. Y es que, explica la bióloga, la situación es tan mala que, si no llueve, ni siquiera sabe “qué pasaría”. “Que se mueran los alcornoques me parece muy grave, y esos sí que no van a sobrevivir”.

En total, las reservas hídricas de España se sitúan en el 51%, 16 puntos por debajo de la media de los últimos diez años. La situación es crítica en Andalucía o Cataluña cuyos embalses están cerca del 20%. Intentemos ahorrar agua porque aún queda el verano y el panorama no es nada optimista.