El detalle en los premios que se dan a los medallistas olímpicos que no pasa desapercibido: "Sobrevalorado"

Este viernes 26 de julio empezarán oficialmente los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Una cita que durará dieciséis días hasta el 11 de agosto. Esta olimpiada deportiva contará con los mejores atletas en todas sus disciplinas, una lucha por el oro que comenzará este viernes a las siete y media de la tarde con una inauguración que arrancará con un total de 94 embarcaciones navengando durante 6 kilómetros por el río Sena. En estos barcos irán todos los abanderados y diferentes deportistas que participarán en el torneo, hasta que lleguen a la Plaza del Trocadéro, que será el punto final de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024.





"Hay que dar otros premios para los que pierden"

Hoy en La Linterna, Rubén Corral ha hablado con Jon Uriarte par elaborar la mejor guía para estos Juegos Olímpicos de Paris 2024. Durante la charla, ambos a rememorado la victoria de la Selección Española de Fútbol en aquellos Juegos Olímpicos del 1992 que se disputaron en Barcelona. Hoy la Selección Española de Fútbol ha ganado a Uzbekistán por un gol a dos, y como dicen ambos, ojalá y se repita la misma machada en estos juegos y los nuestros puedan ganar la medalla de oro otra vez. También se han referido a que por qué en aquella época, los atletas salían de debajo de las piedras. Te levantabas un día cualquiera con un dolor aparentemente raro, ibas al médico y este terminaba diciéndote que tenías pie de atleta o codo del tenista, y te quedabas con una cara de ¿y qué es esto?.Salías de la consulta e instantánemaente te convertías en tenista profesional y aspirante a una medalla olímpica. Cosa de médicos.

Además, ambos han hablado sobre si los premios que le dan a los atletas están infravalorados o no: "Ganar una medalla y que te de un diploma..." Seguramente a los tres primeros, a parte de las medallas, les dan un premio más grande, pero para los que quedan del cuarto para delante, te llevas un diploma a casa y ya esta. Para enmarcarlo en el salón y quien vaya a tu casa pueda ver que has participado en unos Juegos Olímpicos donde te han dado solamente un diploma por quedar cuarto. "Es que es verdad, deberían cambiarlo y dar otro tipo de premios a quienes no ganan una medalla importante".





¿Cuanto ganan los atletas?

Dejando a un lado las risas y las bromas de Rubén y Jon, aunque algo de razón si que llevan, el Cómite Olímpico Internacional (COI) no ofrece ninguna compensación económica adicional a los deportistas ganadores, más allá de las medallas mismas. Quienes dan una recompensa adicional son los Comités Olímpicos de cada país participante los que determinan los premios económicos para sus atletas. Por ejemplo, en España, el Comité Olímpico Español (COE) ha decidio mantener los incentivos económicos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para esta nueva edición de París 2024.





Para ordenar esta cuestión un poco más, los deportistas españoles que ganen una medalla de oro recibirán 94.000 euros, para los que ganen una medalla de plata se llevarán 48.000 euros, y para los que consigan la medalla de bronce, serán compensados con 30.000 euros. Por otro lado, en los deportes de parejas, como por ejemplo el tenis, cada deportista se llevaría 75.000 euros si consiguen la medalla de oro, los que se lleven la medalla de plata, 37.000 euros cada uno, y los que consigan la medalla de bronce, 25.000euros. Por último, en los deportes por equipos, como el baloncesto, el fútbol o la natación sincronizada, el COE ha establecido que si el equipo gana la medalla de oro, cada integrante se llevaría un tal de 50.000 euros, 29.000 euros si ganan la medalla de plata, y 18.000 euros si consiguen la medalla de bronce.