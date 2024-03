Desde hace tiempo, los investigadores están indagando dentro de la creación de órganos humanos con el fin de poder realizar trasplantes y salvar vidas. A través de los animales siempre se ha buscado crear una compatibilidad de sus órganos con las personas.

Pero ahora, se ha logrado crear pequeños órganos humanos hechos mediante células fetales que permiten el tratamiento de enfermedades antes de nacer.

En concreto, ha sido un grupo de 27 científicos y médicos de Reino Unido, Italia y Bélgica los que ha conseguido formar pulmones, intestinos y riñones de gestantes sin que afecte a su crecimiento.

Asimismo, este miércoles en 'La Linterna', Ángel Expósito y el divulgador científico Jorge Alcalde han analizado este avance de la ciencia muy importante para la supervivencia de muchos bebés que van a nacer.





"Tiene las características de lo que el futuro va a ser un órgano"

El divulgador ha explicado que, básicamente, lo que se ha hecho es “extraer células madre del líquido amniótico de 22 mujeres embarazadas” y ver si posteriormente se podían fabricar organoides.

Adicionalmente, quiere aclarar que “no se trata de órganos tal cual”, sino que son “un grupo de células de apenas unos milímetros, una bolita de tejido más pequeña que la cabeza de un alfiler, que tiene las características de lo que el futuro va a ser un órgano”.





La finalidad de esto, según el divulgador, es “utilizar estos grupos de células, para con ellas investigar sobre algunas enfermedades, sobre todo enfermedades congénitas, es decir, sobre males que padece el feto”. Unas enfermedades que no se sabe de dónde vienen, y que no tienen cura.

¿Por qué no conlleva ningún riesgo para el feto?

No obstante, Alcalde destaca que esta investigación “no se está produciendo ni con embriones humanos” y tampoco “se ha producido con un desarrollo celular”. Con esto quiere decir que “se están utilizando técnicas que no son invasivas, que no suponen ningún riesgo para la madre ni para el feto”.

Alcalde ha explicado que en un futuro se podrían utilizar “células madre y convertirlas en un órgano completo”. A esto, el divulgador asegura que “no genera grandes problemas éticos”.