El curioso lugar de Madrid donde la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de drogas: El olor, clave

La Policía Nacional ha desmantelado cinco laboratorios para producir drogas solo en lo que va de año, unas cifras que, como las de las incautaciones, no tiene precedentes. Y es que el tráfico de estupefacientes, en particular de cocaína, está en cotas jamás alcanzadas. De hecho, por primera vez uno de esos laboratorios descubiertos en España era controlado y dirigido por el clan de los Balcanes, la mafia que se ha hecho con el monopolio del tráfico de esa droga en todo el mundo.

“Los que luchan contra el narcotráfico denuncian que no hay una conciencia clara, ni social ni política, del peligro que esto supone, y ponen como ejemplo a Holanda, que se ha convertido ya en un narcoestado incapaz de garantizar la seguridad de su Princesa heredera”, explica este lunes el director de La Linterna, Ángel Expósito. La referencia a esa princesa es a Amalia de Holanda, que tuvo que trasladarse a vivir a España al ser amenazada por la Mocro Maffia por el Gobierno de su país no garantizaba su seguridad. Así, Expósito contaba este lunes en COPE dos grandes operaciones contra el narcotráfico en España: la primera, la del 'clan de los Balcanes' y, la segunda, en un lugar muy curioso de Madrid.

Coche Policí­a Nacional / EP









Qué es el 'cartel de los Balcanes'



El cartel de los Balcanes, o 'Balkan Cartel' como se les conoce policialmente, es un grupo de clanes, que funcionan de manera independiente, pero que han sido capaces de hacerse con buena parte del tráfico de cocaína, como explica este lunes en La Linterna el periodista de ABC especializado en sucesos, Pablo Muñoz.

Su evolución es significativa: empezaron por dedicarse a los robos con fuerza, y acabaron por dominar esta especialidad; luego dieron el paso al tráfico de marihuana, y controlaron el mercado, y ahora, que han apostado por el tráfico de cocaína, han acabado por desplazar a colombianos y mexicanos. Está formada por ex combatientes, ex militares y ex policías serbios, croatas y albaneses sobre todo, de modo que tienen formación en seguridad y son disciplinados. Que ahora hayan apostado por tener laboratorios en España, en los que los colombianos trabajan a sus órdenes, “es un salto cualitativo muy importante”, señala Muñoz a Expósito.

Detenidos un lí­der del Clan de los Balcanes y dos estibadores que traficaban con cocaína desde el Puerto de Barcelona / EP









Dónde estaba el 'clan de los Balcanes'



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El laboratorio del clan estaba en un chalé de Cambrils, en Tarragona, en una zona rural y aislada, con abundante vegetación; es decir, “en un lugar perfecto para instalar un macrolaboratorio de procesamiento de cocaína, que es un proceso en el que las reacciones químicas son potentes y provocan un olor muy característico que los delata con facilidad”, comenta el periodista de ABC.

“En este caso lo que se importaba era un material parecido al yeso impregnado de esa droga, lo que la hace indetectable en las aduanas o para los perros policía, y aquí se procedía a la extracción del estupefaciente”, explica el experto en sucesos. Así, la organización había ido a buscar a Colombia a los dos 'cocineros', pero en todo momento estaban vigilados por dos miembros del clan Furruku del 'Balkan Cartel'.









Los investigadores destacan que es la primera vez que en el lugar de extracción se encuentra la totalidad del material impregnado con la cocaína, en un cobertizo anexo, en vez de en otro lugar, “por lo que está claro que el grupo priorizaba la velocidad de producción a la seguridad”. “Y además, los sospechosos cambiaban el envase original en el que venía la mercancía para complicar su trazabilidad”.

Los detenidos en la casa, dos colombianos y dos albaneses, tenían una actividad frenética y trabajaban hasta altas horas de la madrugada. El laboratorio estaba preparado para procesar más de una tonelada de material impregnado con cocaína, del que se iban a extraer entre 400 y 600 kilos de una pureza de más del 95 por ciento.

La droga incautada por la Policí­a Nacional durante la desarticulación del cártel de Sinaloa en España / EP









El curioso lugar de Madrid en el que la Policía encuentra un laboratorio



Pero no es la única detención relativa al narcotráfico que han comentado los periodistas. La Policía informó este domingo de otro laboratorio de drogas de diseño, por cierto en un lugar muy curioso. “Se ha descubierto en un restaurante asador que está en la Avenida de Aragón en Madrid. Los narcos hacían allí sus reuniones y además tenían el laboratorio, en este caso de drogas de síntesis”, relata Muñoz en La Linterna.

Y es que la peste a productos químicos era extraordinaria, pero lo simulaban con los olores de la cocina del restaurante; concretamente, con dos parrillas de carbón (una interior y otra exterior) de grandes dimensiones. La primera pista sobre ellos es que se dedicaban al tráfico de cocaína, pero luego se ha visto que también procesaban metanfetamina. “Por cierto, el asador sigue abierto, aunque ya sin esa actividad secundaria, que les daba mucho más dinero”, concluye el experto en sucesos.