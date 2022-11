¿Cuánto cuesta alquilar en Nueva York? Olivia explica por qué es más fácil emprender en EEUU que en España

Olivia Ramos lleva cuatro años viviendo en Nueva York y, allí, ha fundado una empresa de comida española especializada en catering de eventos, una aventura empresarial que asegura en La Linterna que “le va bien”. Por eso, le hemos querido preguntar: ¿cómo de caro es vivir en el corazón de Estados Unidos? ¿Por qué es más fácil emprender allí que en España?

La mujer asegura en COPE que le “encanta” la ciudad tras haber pasado casi un lustro caminando sus calles. Su marca comercial es Olivia Labomba. En Estados Unidos ha montado un negocio de catering y cocina española, organizando eventos. “Es facilísimo emprender aquí, he sido emprendedora en España, he tenido una empresa durante 16 años allí, pero en Nueva York no tienes tantos trámites administrativos, todo el tema impuestos es más amigable hacia el emprendedor, bastante bien por ahora”, aclara a Ángel Expósito.









¿Cuánto cuesta un alquiler en Nueva York?

Eso sí, reconoce que para vivir en la Gran Manzana, hay que preparar bien la cartera, porque el precio de la vivienda se dispara. “Vivir es muchísimo más caro que en España, aquí el alquiler es el triple por un espacio mucho más pequeño”. Así, explica que un piso en una zona que no sea la más cara del Upper East Side puede estar en 8.000 dólares al mes.

“Y comprar es una inversión muy alta, el banco no tiene problemas en darte el crédito si tienes buen historial, lo que no te cuentan es que el IBI es 100 veces más alto, a lo mejor mantenerlo te cuesta 30.000 dólares al año”, matiza a Expósito Olivia.

Y es que ambos estaban en un local muy especial durante la charla: en un mercado de comida española. Olivia asegura que la 'marca España' es muy seguida y querida en la ciudad estadounidense. “Estamos en una embajada de la marca España, Little Spain, es un mercado emblemática, y España es un país que a los americanos les encanta visitar”. Coincide así con Ángel Expósito en que “en la mayoría de los sitios aquí tienes gente hispana, se parece cada vez más a Miami, puedes pasar con un inglés bastante básico”, concluye.