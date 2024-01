Crea uno de los himnos más conocidos en España y, 30 años después, toma una decisión que puede cambiarlo todo

¿Te has preguntado alguna vez quién está detrás de los famosos jingles publicitarios? El jingle es la canción de corta duración que se utiliza en los anuncios y que es fácil de recordar. Tiene tanta importancia como la imagen en una campaña publicitaria. Ambos deben captar nuestra atención y representar la esencia del producto que anuncia.

La mayoría de estos jingles y sintonías publicitarias son de un mismo autor, Manuel Pacho. Las composiciones de Manuel son parte de nuestra banda sonora.

Manuel Pacho, 'el rey de los jingles'

Manuel Pacho es un ingeniero de telecomunicación que empezó a componer jingles a finales de los 70. Así trabaja este profesional de la publicidad: “Escucho mucho a lo que me tienen que decir las personas de la empresa sobre la empresa y sobre lo que quieren decir. Por ejemplo: saber a qué público va dirigida, saber cuáles son sus características distintivas... y, a partir de ahí, se da un salto en el vacío, se crea una música, se presenta y, la mayor parte de las veces, aciertas”.

No solo se ha dedicado a la publicidad, también ha compuesto la música de distintas películas e incluso himnos como la versión genérica del himno del Partido Popular. Manuel recibió el encargo en el año 89, cuando estaba componiendo la banda sonora de una serie de dibujos animados que tuvo un gran éxito: 'Los Trotamúsicos'.





El Partido Popular, tenía muy claro cuál debería ser el mensaje del himno y qué debería transmitir. Ellos se encargaban del marketing y él del pentagrama: “En el año 89, el PSOE tenía un dominio enorme. Miguel Ángel Rodríguez me pidió para el PP una música que con oírla dos veces se pudiera recordar, que fuese muy efectiva y creo que lo hemos conseguido”.

Según los expertos, no tiene nada que ver con el himno del PSOE: “Tienen muchas diferencias, la primera de ellas es que el himno del PSOE es muy difícil de recordar y el del PP es mucho más eficaz. Y en segundo lugar, el himno del PSOE es muy grande y el del PP es muy sencillo”.

Un himno por el que no ha cobrado los derechos de autor

Son ya más de 30 años los que el PP se presenta en sus mítines con el himno compuesto por Manuel, pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida profesional del compositor. Pacho ha demandado a la Sociedad General de Autores (SGAE) porque en todos estos años no ha cobrado los derechos de autor. Esta anomalía lleva ocurriendo desde 1989 a 2019.“No me pagan ni un derecho aludiendo que su empresa de sondeos no ha sido capaz de oír el himno, lo cual es muy hábil porque el himno habrá sonado 40.000 veces en todas las ciudades de España como es de sobra sabido”, denuncia Pacho.

Manuel Pacho, el autor de muchos de los jingles más famosos de la radio, televisión y el cine en nuestro país. Más de 30 años componiendo la banda sonora de nuestra vida. No sería justo que tanto arte no fuera reconocido.