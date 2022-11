La contundente respuesta de Jorge Bustos al presidente de la FIFA por exigir a Europa que pida perdón al mundo

El colaborador de COPE, Jorge Bustos, respondía este lunes de manera contundente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por haber exigido estos días, en el arranque del comienzo del Mundial de Qatar, que el mundo de Occidente pidiese perdón por 3.000 años de opresión. Además, tanto el tertuliano como el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el periodista Alejandro Requeijo, comentaban la decisión del máximo organismo del fútbol de sancionar con tarjeta amarilla aquellos jugadores que porten un brazalete arcoiris.

Fue en el discurso de este sábado en Doha que dio a los medios, que el dirigente de la FIFA aseguraba: “Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante”, comentaba con ironía sobre los temas que más se han criticado en los últimos días. Pero si llegó un momento polémico fue justo después al hablar de la herencia europea:









“Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años, deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente”, concluía, ante la sorpresa de muchos.





La contundente respuesta de Jorge Bustos



Unas palabras que han caldeado mucho el ambiente en la tertulia de La Linterna de este lunes al poner el tema encima de la mesa Julio César Herrero. Y quien respondía de manera más tajante era el periodista Jorge Bustos, con un alegato que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Lo que no voy a aceptar, encima, es que nos dé sermones el señor Infantino pretendiendo que Occidente se avergüence por 3.000 años de opresión, como dijo”, comenzaba el colaborador de COPE. Así, le recordaba al presidente de la FIFA que “hoy, por fortuna, los estándares morales los sigue marcando Occidente, la democracia es un hecho que sólo ha florecido en Occidente y ojalá que alguien día veamos al mundo islámico caminar hacia el respeto a las libertades, y ojalá que el fútbol sirviera para eso”.

“Pero de momento no me des lecciones cuando lo que estás haciendo es un negocio”, criticaba muy enfadado.





Ángel Expósito habla claro sobre la decisión con el brazalete arcoiris



Y mientras Bustos replicaba duramente a Infantino, el director del programa, Ángel Expósito, se mojaba sobre la última polémica extradeportiva: la amenaza de la FIFA se sancionar con tarjeta amarilla a los jugadores que lleven un brazalete arcoiris. “Lo del brazalete y que te pongan tarjeta amarilla, siendo una decisión deportiva, me parece increíble”, comentaba.

“Es un chantaje intolerable del que deberíamos sentirnos avergonzados. Los futbolistas deben ser conscientes y estar a la altura de lo que representan. En los últimos años han aceptado con gusto el papel de florero y romper con eso podría poner en riesgo sus acuerdos comerciales que redondean, y mucho, sus cuentas corrientes”, criticaba, por su parte, Alejandro Requeijo.









Eso sí, señalaban a la situación comprometida de algunos jugadores, en concreto el ex jugador del Barça, Lionel Messi: “De qué nos vamos a sorprender si el mejor jugador de la historia es el embajador del Ministerio de Turismo de Arabia Saudí, cómo le vas a pedir a Messi que proteste contra la falta de derechos humanos”, concluye.