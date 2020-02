Tras un día de idas y venidas, finalmente no habrá MWC. Esta tarde conocíamos que finalmente la organización ha decidido suspender el Congreso ante la baja masiva de empresas muy importantes en el sector, según ha confirmado la empresa organizadora del evento. En los últimos días y debido al brote de coronavirus, han cancelado su participación en el MWC compañías como Nokia, Ericsson, Amazon, Sony, Intel, Vivo, LG, Umidigi, Nvidia, Gigaset y Facebook mientras que el fabricante tecnológico chino Xiaomi reafirmaba su presencia. Finalmente, no se celebrará. El comité de la GSMA está formado por 26 empresas y operadores de la industria móvil, entre las que se encuentran Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Verizon, NTT Docomo, AT&T y Turkcell.

La empresa organizadora ha asegurado que este evento regresará a Barcelona en sucesivas ocasiones. Se trata del primer evento internacional que se cancela por el coronavirus. El máximo responsable de la cita, aseguró que era imposible mantenerla porque había mucha presión de los colaboradores. Los trabajadores que estaban montando los stands reconocían esta mañana que no era lo mismo.

La feria ha dejado en pérdidas más de 500 millones de euros y muchas cancelaciones en hoteles, restaurantes y en transporte.

En 'La Linterna' hemos conocido a Pau. Un joven que tiene 21 años. Pau es universitario, estudia ADE e iba a trabajar como conductor en el MWC. Iban a contratarle para dar un servicio como chófer privado para personal del Mobile. A él le contrata no directamente la empresa que organiza el evento, sino agencias de viajes de cáracter internacional. No era la primera vez que trabajaba ahí: “Ya había trabajado en ediciones anteriores y con esto me sacaba un dinero extra que me venía muy bien. Rondamos los 120-130 euros diarios...y en cinco días, 500 euros aproximadamente", afirmaba

A las 14.00 del mediodía se hizo una reunión donde se dijo que todo continuaba y a última hora de esta tarde cambiaban de opinión. Pau, todavía no ha podido hablar con sus superiores pero sabe que el trabajo que tenía previsto no será posible por la suspensión 'in extremis' del MWC.