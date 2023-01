Cómo detectar que te has vuelto adicto a las series y qué es la "regla de las ocho horas"

Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver una serie. Puede parecer mucho, pero son los datos de consumo. Rara es la persona que no tiene contratada una plataforma que ofrece más películas y series de las que podemos ver. Es una industria que mueve más de 100.000 millones en todo el mundo. Las series se han convertido en parte de nuestra rutina: “Tengo una cuenta y la comparto con otras tres personas. Llego de trabajar y desconecto viendo un par de capítulos, me viene muy bien”, afirma Daniela, quien tiene cuentas en diferentes plataformas y las ve a diario: “La tele tiene un montón de anuncios, en las plataformas puedes ver todos los que quieras sin interrupción y sin tener que esperar a que los vayan estrenando”.

"No me quiero quedar fuera de las conversaciones"

Por su parte, Hugo reconoce sentir la necesidad de apretar el botón de “siguiente capítulo” cada vez que finaliza uno: “Si empiezo una serie no puedo parar, tengo que ver la serie para que nadie me haga un spoiler”. Hay un nombre que define la adicción a las series, se llama ‘seriefilia’. Cada vez se detectan más casos. Lucía llegó a un punto en el que se sentía culpable: “Al principio tenía una sola plataforma, pero estrenan tantas series que no me quiero quedar fuera de esas conversaciones, por lo que tengo que verlas todas”.

¿Te sientes identificado? ¿Cómo puedes reconocer se ha convertido en un problema? Como cada martes, en ‘La Linterna’ de COPE hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera. Aurora García Moreno explica por qué son tan adictivas: “Tienen un bajo coste cognitivo, no suponen ningún esfuerzo, únicamente escucha y ver. También porque liberan sensaciones acumuladas o porque evaden de la realidad, sobre todo en las personas que pasan por un mal momento”. Además de todo esto, la conexión con los personajes es un factor que influye en el deseo de continuar viendo series: “Se establece cierta empatía, te identificas con el personaje y participas con lo que sienten, con lo que piensan… lo cual incita a adentrarte en la historia y a no perderte ningún capítulo”.

Las claves para detectar que eres adicto a las series

Aurora aclara que ver series puede convertirse en una adicción, de la misma forma que lo es el alcohol, y puede suponer graves problemas de salud mental: “Puede ocasionar problemas de personalidad, autocontrol, impulsividad y cambios de humor. Lo que se produce es una alteración de una parte del cerebro que está relacionada con la recompensa y el placer, se libera una gran cantidad de dopamina que hace que la persona quiera seguir viendo series de forma automática”. Esto puede hacer que el espectador llegue a perder la noción del tiempo, descuidando sus quehaceres diarios. Además, como en cualquier otro tipo de adición, puede aparecer el síndrome de abstinencia: “No dejan de pensar en la serie y tienen ansiedad, sintiendo la necesidad de suscribirse a todas las plataformas”.

¿Cuándo se convierte en adicción?: “Cuando afecta al desarrollo de las actividades laborales, escolares o, incluso, dejar de hacer actividades que gustaban como el deporte o quedar con amigos. Es tal el nivel de dependencia que llegan a descuidar hasta la higiene”, advierte Aurora. Para detectarlo hay que ser muy consciente de los hábitos que se tienen e identificar cuántas horas se está viendo la serie: “Lo mejor es seguir la regla de las ocho horas: ocho horas para dormir, ocho para trabajar y ocho para divertirse”.

Para terminar, la psicóloga explica cómo se puede prevenir: “Es importantísimo limitar el tiempo de exposición para evitar las consecuencias negativas y, en su lugar, practicar otras actividades como la lectura o el deporte”.