La clave para saber si estás junto a un 'comprador compulsivo' y la diferencia con un 'consumidor bulímico'

Cada vez es más fácil comprar sin movernos de casa. Solo tenemos que coger el móvil y entrar en la página que queramos para, en menos de un minuto, adquirir una chaqueta, un ordenador, o incluso hacer la compra semanal. Las empresas lo saben, y por eso cada vez ponen más facilidades.El pago de la tarjeta va cogiendo peso y la mayoría llevamos menos dinero en metálico. El problema llega cuando no somos conscientes de lo que estamos gastando.

En España, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. Sobre todo afecta a jóvenes que pasan muchas horas en internet. Por eso las empresas enfocan los anuncios en captar su atención. En estos casos es muy importante establecer un límite de compra y de tiempo para evitar un gasto excesivo. Es uno de los trucos que tiene Álvaro para evitar más de un disgusto: “Compraba un montón y no veía que eso fuera un problema. Compraba por comprar y se convirtió en una adicción. Tuve un susto con la tarjeta a final de mes y me di cuenta de que tenía parar”.

"Se sienten culpables por comprar objetos innecesarios"

La psicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna de COPE cómo afectan las compras compulsivas a nuestro estado de ánimo: “Comprar de forma compulsiva hace que se sientan mejor, pero no produce una satisfacción. Comprar puede servir para escapar de estados emocionales como la tristeza o el agobio, comprando ropa que luego no llegan a usar, por lo que no les satisface”.

Vivir en una sociedad de consumo llena de estímulos publicitarios que incitan a comprar no ayuda, además, existen factores que pueden llevar a algunas personas a la pérdida del control, como “el esfuerzo que requiere llevar un control de los gastos, factores sociales o psicológicos, porque a través de las compras se puede satisfacer una necesidad material o permitir pertenecer a determinados grupos sociales”.





Aurora apunta que en el cerebro de las personas que realizan compras compulsivas, “la dopamina actúa como un sistema de recompensa que hace que las cosas que gustan provoque un placer cuando se adquieren, algo parecido a lo que ocurre con el juego o el enganche a las nuevas tecnologías”. El momento en el que esto se convierte en un problema es cuando pasa a formar parte de la vida de la persona afectando a su actividad diaria: “Llegan a sentirse culpables por haber comprado objetos innecesarios, afecta a las relaciones familiares e, incluso, a su economía”.

¿Cómo podemos evitar comprar de forma compulsiva?: “Hay que detectar si su origen se encuentra en un problema de autoestima o si la persona, a través de las compras, intenta compensar algún tipo de carencia a nivel personal”. Una vez detectado el origen del problema, “es imprescindible tener un presupuesto llevando un control de gastos. Si la persona es incapaz, un familiar podría gestionar el dinero, además de tomar conciencia de qué es lo realmente necesario, de lo que no”.

Diferencia entre comprador compulsivo y consumidor bulímico

Además de compradores compulsivos, también existen los consumidores bulímicos que se caracterizan por “cubrir las emociones desagradables. Estas personas, a diferencia del comprador compulsivo, no compra para obtener satisfacción. Realizan estas conductas como un modo de escape inmediato a ese malestar emocional que sienten. Entran en un bucle”.

Con terapia, el paciente es capaz de gestionar la frustración, aprender estrategias para frenar esos deseos de comprar, desarrollar nuevos hábitos que le van a producir satisfacción y aprender a organizar la contra y controlar la economía.