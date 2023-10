La ciencia aclara por qué te mareas en el coche y el fármaco que lo evita sin efectos secundarios

Seguro que alguna vez te has sentido mareado al montar en un coche o en un barco. Es un problema que afecta a muchas personas. Como en tantas otras cosas, el origen de esos mareos está en un grupo de neurona. Un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Washington han encontrado la solución para evitar esta sensación tan desagradable. Albert Quintana es el director de la investigación: “Cuando nos mareamos es porque hay un conflicto entre la información que nos llega por el sistema visual y la información que nos llega desde el movimiento. Nos solemos marear en barcos y en coches si concentramos la vista en objetos que están fijos. A nivel visual recibes la información de que estás quieto, pero tu oído interno te está enviando señales de que estás en movimiento”. Este conflicto es el que acaba provocando los efectos del mareo”.

Los científicos han identificado que las neuronas responsables del mareo se denominan neuronas VGLUT2. Estas son vitales para mantener nuestro equilibrio y postura. Pero lo sorprendente de este hallazgo es la conexión que tienen con una hormona llamada colecistoquinina (CCK).





Un estudio descubre las neuronas que provocan el mareo y cómo bloquearlas

Jorge Alcalde explica en La Linterna por qué nos mareamos: “Porque nuestra percepción de lo que nos rodea se basa en tres cosas: en lo que vemos, en lo que sentimos y en lo que consideramos que está en equilibrio a nuestro alrededor”. El divulgador científico puntualiza que lo que consideramos equilibrado depende de un sistema que tenemos en los oídos que emite diferentes señales en función de si nos movemos en el plano horizontal -hacia la derecha y la izquierda- y en el plano vertical -hacia arriba y hacia abajo, pero, por ejemplo, “en una montaña rusa, esto se descompensa, nos desequilibramos y nos mareamos”, porque el movimiento es muy brusco.

Hay personas que son más propensas que otras a los mareos por muchos factores: “Uno puede ser patológico, por enfermedades. También hay personas que genéricamente son más propensas a perder el equilibrio, o también hay algunas comidas que producen más facilidad de marearnos, de hecho está muy relacionado y por ello uno de los primeros síntomas del mareo es que vomitamos o nos dan náuseas”, señala Jorge Alcalde. La hormona (CCK) juega un papel clave en el episodio del mareo. Su función es generar una sensación de desagrado y malestar.





Un fármaco que evita la sensación desagradable de los mareos

Este grupo de científicos ha propuesto una solución en forma de un fármaco llamado Devacepida, que ya ha sido aprobado para otros usos médicos. El divulgador científico explica cómo funciona este fármaco: “Bloquea la hormona CCK. Si somos capaces de que esa hormona que nos produce malestar, no funcione de la forma habitual, tendremos menos tendencia a marearnos”. Además, señala que los científicos han logrado que, en ratones, “los genes responsables de esa conexión, se activen y se desactiven. Se pueden activar mediante luz o mediante impulsos químicos que hacen que se inhiba. Cuando se inhibía ese gen, la posibilidad de un ratón se marease era menor, y cuando se estimulaba, se mareaba a penas moviéndose un poquito”. Esto se puede reproducir con un fármaco que, en el futuro, evite el mareo humano.

A modo de resumen, Jorge Alcalde recuerda que las conexiones neuronales de nuestro organismo son la parte fundamental de lo que sentimos y, “cuando se estropean”, son la parte fundamental de muchas enfermedades.

Más detalles de este estudio

Un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha identificado las neuronas que provocan el mareo, ubicadas en un punto del cerebro que transmite las señales que provocan ese malestar, y ha propuesto un posible fármaco con menos efectos secundarios para evitar la desagradable sensación.

Según ha explicado la universidad en un comunicado, el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha hecho en ratones y lo ha liderado el Instituto de Neurociencias de la UAB junto a investigadores de la Universidad de Washington. El grupo de investigadores ha analizado las células de los denominados "núcleos vestibulares" en los cerebros de unos ratones sometidos a giros cortos y repetitivos, demostrando la importancia de las neuronas que expresan la proteína VGLUT2 en el mareo.





Los autores aseguran que esas neuronas son necesarias para los efectos de mareo inducidos por la rotación, como son la disminución del apetito, la temperatura corporal más baja, la reducción del movimiento y la falta del gusto. En concreto, han identificado un subgrupo de neuronas VGLUT2 que expresan un gen concreto, la colecistoquinina, como responsables de los efectos del mareo, y han visto que envían señales a una zona del cerebro llamada núcleo parabraquial, encargada de generar sensaciones desagradables.

"Los ratones a los que administramos un fármaco bloqueador del receptor de colecistoquinina presentan una menor activación del núcleo parabraquial y tienen menos síntomas de mareo", ha detallado una de las autoras del estudio, Elisenda Sanz. "Las soluciones comunes contra el mareo provocan somnolencia. En cambio, los fármacos bloqueadores del receptor de colecistoquinina, que ya están aprobados por las asociaciones de los medicamentos norteamericana y europea como tratamiento para problemas gástricos, son seguros y no tienen ese efecto indeseado", ha añadido el coordinador de la investigación, Albert Quintana.

En futuros estudios, los investigadores quieren definir la contribución de esas neuronas a otras situaciones que también provocan mareo, para avanzar en la aprobación de medicamentos que bloqueen los receptores de colecistoquinina como nuevas terapias contra ese malestar.