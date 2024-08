Chema Gil señala la conexión entre el ataque yihadista en Alemania y las revueltas en Reino Unido

El pasado viernes 22 de agosto sucedió algo totalmente desolador en Solingen, al oeste de Alemania. Un varón sirio de 26 años apuñaló y mató con un cuchillo a tres personas durante un festival de música en esta pequeña localidad alemana. Él mismo fue quien poco después se entregó a la Policia y admitió el crimen.

Ayer domingo, el juez de instrucción del Tribunal Federal alemán ordenó su ingreso en prisión, acusado por el asesinato de las tres personas y por intento de asesinato de otras ocho. Asimismo, es acusado por pertenencia a una organización terrorista extranjera. La persona en cuestión es Issa Al H, comparte la ideología islamista radical del Estado Islámico (EH) y admitió que quiso matar al mayor número de personas posible por ser infieles.









¿Por qué se han producido estos ataques?

Tras lo sucedido, Alemania vive en una total desconfianza por la llegada de inmigrantes al país. Además, hay algo de temor sobre todo después de que el grupo yihadista Estado Islámico reivindicara el ataque. El ataque que se produjo en Solingen ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en Alemania, a una semana de las elecciones generales en varios estados del país.

Hoy en La Linterna, Ángel Expósito ha hablado con Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, sobre lo sucedido en Alemania, y en general, con este grupo yihadista. Chema ha sido preguntado por esta nueva aparición de los 'lobos solitarios': "No me sorprende para nada. Es un individuo que hubiera seguido matando hasta morir". "Son reacciones que retroalimentan al monstruo", afirma Chema ya que la situación en Alemania no es la mejor después de todo lo que ha pasado el último fin de semana. Además, señala que: "Es un lujo tener un cuerpo de seguridad como el que tenemos. Hacen una labor tremenda ante estos sucesos".





Un futuro incierto

En 2022, el sospechoso llegó a Alemania, pero se decidió deportarle a Bulgaria, a la que le correspondería tramitar su solicitud de asilo por ser el país de ingreso en la UE. Pero lo que pasó después es que Al H. logró desprenderse de las autoridades hasta que expiró su orden de deportación y obtuvo poco después un nuevo permiso de residencia temporal al serle reconocido el derecho a protección subsidiaria como ciudadano sirio.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Este nuevo atentado se trata del primer ataque reivindicado por el EI en suelo bávaro desde 2016, cuando fueron 13 personas las que murieron tras ser embestidas por un camión en un mercadillo de Navidad. Asimismo, la colíder del Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller Olaf Scholz, Saskia Esken, se manifestó el domingo a favor de empezar a deportar criminales convictos y extremistas islamistas a Siria y Afganiostán.