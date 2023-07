Carmen Balfagón, criminóloga, revela la verdadera situación del asesino en serie de Castellón en prisión

En apenas semanas, Joaquín Ferrándiz, más conocido como el asesino en serie de Castellón, quedará en libertad tras 25 años en la prisión de Herrera de la Mancha. Fue condenado a 69 por matar a cinco mujeres en poco más de un año. La alarma social se ha disparado por las dudas que surgen del proceso de reinserción de una persona que encontraba el placer en el asesinato. Más aún si no se conocen las técnicas de rehabilitación que se le han aplicado.

"No es un psicópata"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha contado con la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid y licenciada en Derecho, Carmen Balfagón, quien pudo entrevistar a Ferrándiz como parte de un estudio de la Universidad Camino José Cela. "Creo que no es un psicópata, es una persona con rasgos psicopáticos. Creo que la motivación, cada vez que mataba, era a la novia que lo había dejado, esa es mi teoría", comenzaba. Ha insistido en que "bajo ningún concepto" es un enfermo mental porque en todo momento sabía lo que estaba haciendo.

Entre las cosas que le desveló el asesino de Castellón, lo que más le ha llamado la atención es que él no recordaba las caras de las víctimas, reforzando su teoría de que veía a su antigua pareja. "Él quería vengarse de la persona que más daño le había hecho, no lo había podido hacer en ella", decía Balfagón.

"Qué se ha hecho con él en prisión"

Ha denunciado que "cuando tienes a un tío 25 años en la cárcel es para algo más", no solo para mantenerle o se forme, como en el caso de Ferrándiz. La función que deberían tener este tiempo es la reinserción de la persona y "que sirva de estudio" para entender este tipo de perfiles. "Es muy importante saber qué se ha hecho con él en prisión", apuntaba.

Igualmente, ha resaltado la necesidad de un "alta razonable", explicando el plan que se ha llevado a cabo y que se desconoce por completo. La criminóloga ha reconocido que ha sido tratado por psicólogos en prisión, pero ha revelado que el ratio en la prisión de Herrera de la Mancha es de 2 profesionales para 700 reclusos. "¿Hablar de reincidencia? No lo sabemos", añadía.

"Se quejaba de que no lo estaban estudiando"

Balfagón ha puesto sobre la mesa varios factores para intentar de arrojar luz sobre esta incógnita. El primero de ellos es la edad con la que abandonará la cárcel, a los 60 años. El segundo es que "la pulsión criminal que tuvo cuando mató a las cinco mujeres habrá disminuido". El tercero es que se le ha sometido a programas. Sin embargo, en el encuentro que tuvieron, el propio Ferrándiz se "quejaba de que no le estaban estudiando". Reuniendo todos estos condicionantes, es probable que no vuelva a delinquir, pero es algo que no se puede asegurar.

"Me encantaría que hubiera un informe donde se dijera cómo se ha trabajado con él, qué se ha hecho, habría que haber profundizado en el estudio de una manera institucional", concluía reclamando la criminóloga