Carlos Losada: "Que se suba el SMI no es malo, el problema es en cuánto tiempo se sube"

España está a la cola de los países de Europa en productividad, lo que puede suponer un reto para implantar la reducción de jornada que pretende el Gobierno, una medida que afectaría a 6 de cada 10 trabajadores en nuestro país. “Lo que mas me preocupa es cómo se hace”, apuntaba este jueves en La Linterna Carlos Losada, doctor en Dirección de Empresas de ESADE, sobre esa reducción de jornada.

“Una reducción, aunque no sea de 15 días, porque en algunos casos será de 6 días del total del cómputo anual, hay muchas PYMES que no van a poder dar respuesta a ese aumento directo de costes”, explicaba Losada a Expósito, insistiendo en que “el cómo es muy importante”. “Cada empresa es un mundo, las habrá que podrán aguantar este coste y otras que no podrán aguantar”, subraya.

Carlos Losada, doctor en Dirección de Empresa de ESADE / YTB









Así, y girando de nuevo sobre la productividad y el problema en España. Pero, ¿cómo una reducción de jornada puede revertir la situación de la productividad en una PYME? “Esa es la pregunta clave que hoy no puede responder ni el Gobierno ni las asociaciones empresariales, ni si quiera los sindicatos, es un tema casi micro”. Aunque reconoce que se ha perdido el 7,3% de productividad, “lo que es igual de malo es que respecto a Europa no hemos mejorado en 22 años. Poco más de 2 décimas”. Algo que, señala, “es importante comparativamente porque la nuestra es una economía muy abierta”.





La subida del Salario Mínimo Interprofesional



Losada considera “probable” que sean las PYME las que más van a sufrir la nueva subida. “El que se suba no es malo, el problema es en cuanto tiempo se sube”, aclara el experto en Dirección de Empresas. “Si al empresariado le facilitamos una subida bien planificada, el empresario puede empezar a calcular si puede o no hacer una inversión”. “La predictibilidad es crítica en la gestión del aumento del SMI”.

Yolanda Díaz, en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad y Migraciones / EFE









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así, y en lo que respecta a la productividad, el experto asegura que nos “engañamos un poco”, debido a que tiene muchas variables y algunas “se discuten poco”. Entre ellas: la formación profesional es crítica; el tamaño de la empresa, hay estudios que determinan que el tamaño favorece la productividad; en economías sin competir en innovación es un suicidio en medio plazo; y luego los problemas de los mercados laborales, el peso burocrático, la eficacia de la resolucion de los conflictos...





Empleados en los consejos de administración



El último de los temas que ha abordado Losada en COPE es la propuesta de la ministra de Trabajo de introducir empleados en los consejos de administración de las empresas. “Es una de las medidas mas delicadas y que debería repensarse más”, apunta. Para el doctor en ADE, es delicado que un órgano como el consejo de administración, “que tiene un contrato fiduciario con los accionistas”, introduzca personas que tengan “intereses grupales”. De hecho, aclara, poner a Alemania de referente es “engañarnos”, porque “los primeros que están interesados en que vaya bien la empresa son los sindicatos por los planes de pensiones”.









Una solución sensata para el especialista es la de Reino Unido, que, si quiere que los temas sociales estén presentes en el consejo, “que es importante”, puede permitir compaginar que esté el factor social “sin muchas turbulencias”. “Puede haber un consejero especializado en estos temas o una comisión de temas sociales”, concluye.