Carlos Herrera analiza con Expósito los motivos para adelantar las urnas a julio: "Sólo le conviene a él"

Carlos Herrera ha querido comentar en directo este lunes en los micrófonos de La Linterna el anuncio de Pedro Sánchez del adelanto de las urnas para este próximo mes de julio, en lugar de diciembre, marcado por el fin de la legislatura. Así, tras la debacle socialista de este pasado domingo en las elecciones municipales y autonómicas, según el director de Herrrera en COPE, el líder del Ejecutivo “ha pensado de perdidos al río”.

“Es probable incluso que él sabía que el 28M iba a ser un fiasco y una catarata de torpezas. Con lo cual estoy seguro de que esto lo tenía previsto y calculada la fecha”, explica el comunicador líder del prime time de la radio. Así, Herrera es claro sobre los motivos del adelanto: “Para no dar tiempo al PP a activarse, para desactivar la contestación interna de todos los que le culpan, para no rendir cuentas en el partido, frenar alguna candidatura (que alguna podría haber)...”

“Como a él le importa poco llevarse por delante todo lo que pueda, él va a asumir el protagonismo de la izquierda. Va a decir: “chicos, todos los que votáis Sumar, Podemos... Votadme a mí porque yo o la ultraderecha”, aclara.





Las opciones del PP



Ahora bien, ¿qué puede hacer el PP y de cara a la negociación presidir las comunidades? Según Herrera, “alargarlo todo lo que pueda”. “Y después es una decisión que le conviene a él, y toma decisiones en función de lo que le conviene a él, no al país ni al partido. Tampoco le da mucho tiempo a Yolanda Díaz a montar su plataforma. Y, aunque revienta la presidencia europea, a estas alturas eso le da igual”, comenta el periodista.

También se ha referido el comunicador a los datos de Bildu en Pamplona, Navarra y Vitoria, donde puede gobernar o entrar en gobierno con el apoyo socialista. “En el caso de Vitoria no sé cómo lo va a hacer, pero en Pamplona o Navarra tiene 2 alternativas. Decirle a Bildu “adelante, vamos a pactar y renovamos”, pero Bildu le pedirá el ayuntamiento de Pamplona. Otra cosa es que apoyara a UPN, que es la primera fuerza en Pamplona, pero tampoco creo que lo vaya a hacer”, lamenta Herrera.

“Yo creo que ha dicho: “estos tíos me han sacado 400.000 votos, voy a ver si lo remonto con el miedo a la ultraderecha, que tampoco es tanto”. 6 meses de agonía no los iba a aguantar, pero no es una decisión responsable de país, a él sólo le importa él”, subraya.

Por último, el director del magacín matinal de COPE se muestra convencido de que “alguien le habrá dicho en Moncloa que los pobres no se van de vacaciones y los que se van a la playa son como él, que tienen una casa en Mojácar, y piensa que una baja participación le puede beneficiar”.

“El vuelco está en marcha, no está garantizado, pero está en marcha”, concluye.