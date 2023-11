La banca electrónica en nuestro día a día

El porcentaje de usuarios de banca electrónica en nuestro país se ha duplicado en los últimos 10 años. Casi 7 de cada 10 españoles utilizan las aplicaciones o la página web de los bancos para realizar todo tipo de gestiones. La digitalización se ha situado como una de las claves de la banca para brindar acceso a los servicios financieros y mejorar las habilidades financieras de sus clientes. Tienen que adaptarse a lo que ellos requieran, lo explica Laura Ortega, responsable de la Factoría Digital de BBVA en España: Nos hemos transformado para adaptarnos a los clientes, para adaptarnos a la propia transformación de la sociedad. Todos los clientes que ya son y que somos todos capaces de sacar un vuelo o un viaje de manera online, no podrían entender que para hacer una transferencia o algo así de sencillo tuviéramos que ir a una sucursal.Los clientes demandamos tener todo en canales digitales y poder hacerlo todo de una manera rápida, sencilla y que sea cuando queremos y como queremos.





BBVA es un ejemplo de ello, algo que constatan sus clientes como Marc: Es una app bastante intuitiva y muy fácil de usar. Como ventajas, yo lo que aprecio mucho es el poder ver en una sola pantalla no solo todo lo que son las cuentas y productos de este banco, sino de todos los otros bancos con los que opero. Yo no piso en la oficina para nada, todo lo hago vía telemática. Y Vicente: Y eso, pues bueno, al final es un coste de tiempo, sobre todo, y de desplazamientos y tal, que va bien ahorrárselo.





Este servicio que bancos como BBVA da a sus clientes no solo está destinado a la gente joven que ya no pisa la oficina. También para aquellos mayores que no están tan familiarizados con la tecnología, como cuenta la responsable de la Factoría Digital de BBVA en España: Queremos que la aplicación móvil de España sea lo más sencilla posible y que sea para todos los públicos. Trabajamos por eso. Estos dos últimos años, sobre todo, hemos trabajado en que nuestros clientes más mayores puedan consultar sus movimientos y sus productos de una manera muy sencilla. Hoy en día, en la aplicación de BBVA, puedes hacer prácticamente el 100% de las operaciones que se pueden hacer en una oficina presencialmente.





Más allá de la digitalización y todo lo que eso conlleva, vivimos en una ola de innovación sin precedentes, con tecnologías como el uso de los datos o la inteligencia artificial, en la que los bancos siempre intentan estar a la vanguardia.





