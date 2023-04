El aviso de Pilar García de La Granja sobre lo que se quiere hacer con los supermercados: "Lo dijo Juan Roig"

La colaboradora de La Linterna, Pilar García de la Granja, analizaba hace unos días en el programa la actualidad económica. Uno de los puntos que le mencionaba el director del programa, Ángel Expósito, era lo que se quiere hacer con los supermercados o, mejor dicho, el plan que ha comenzado a deslizar Economía.

Y es que, como explicaba Expósito, según una encuesta de la Comisión Europea el coste de la vida es el principal problema para más de la mitad de la población, el 54%. Especialmente el coste de los alimentos. El Banco de España cree que este 2023 serán de media un 12% más caros (sobre lo que ya han subido), por eso el Gobierno se prepara para más medidas. “La semana pasada Calviño abría la puerta a intervenir los márgenes de beneficios de los supermercados”.

En concreto, las palabras de la ministra de Economía eran: “Quiero señalar que hay que seguir muy de cerca la evolución de los márgenes, porque en este momento todos tenemos que contribuir a que se modere la evolución de los precios de los alimentos, que es un factor fundamental para las familias españolas, especialmente las más vulnerables”.









El aviso de Pilar García de la Granja: “Ya lo dijo Juan Roig”



Así, la periodista económica matizaba algo sobre las palabras de Calviño, y es el verdadero motivo del aumento de los precios de los productos de alimentación: “Lo que sabemos a estas alturas es que los precios que están subiendo son los precios en origen, porque el agricultor o el ganadero tienen que repercutir la subida espectacular de todos sus costes en origen”. Y es que no han sido pocos los ganaderos y agricultores que en la propia Linterna denunciaban este factor.

Incluso apelaba la colaboradora a las palabras del presidente de una famosa cadena de supermercados de España: “Además, la intervención no funciona Ángel. Ya lo explicaba el presidente de Mercadona, Juan Roig, como si fuese una clase de Barrio Sésamo, “intervenir implica subir los costes de los productos”, concluía.









El motivo del paro juvenil y su solución



Otro de los temas tratados en la sección es el desempleo, concretamente el de los jóvenes. “El paro se encuentra en el 12,7%, encabezamos la lista de desempleo juvenil de la UE, más del 29% de los menores de 25 años no se integran en el mercado laboral. Dicen que es por un exceso de sobrecualificación”, explicaba Ángel Expósito.

Un ejemplo que escuchábamos en COPE era el de Raquel, que lleva buscando trabajo desde diciembre: “Es muy difícil encontrar, me piden mucha experiencia y, si no me permiten entrar en un trabajo con poca experiencia al final nunca la voy a tener, por lo que he decidido empezar a buscar trabajo en otra rama”

Así, Pilar García de la Granja daba las claves: “Creo que es un problema estructural tras haber hablado durante décadas con expertos y al final la conclusión es que está mal planteado el sistema de nuestro país. Los jóvenes están o sobrecualificados o sin cualificar nada de nada, no hay término medio. Hay que fomentar la Formación Profesional, que a la universidad sólo tienen que ir los que sean vocacionales o los mejores y hay que hacer un plan de inclusión laboral desde el principio, estudiar y trabajar, como hacíamos tú y yo hace 30 años”.