Un oyente responde en un audio de Whatsapp a Expósito por cómo llama a Almeida en directo: "Hola Ángel..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, y el colaborador Jon Uriarte, cometieron un error el pasado viernes cuando analizaban las horas previas a la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo. Pero, ¿cómo lo saben? Porque ambos recibieronun audio de Whatsapp de un oyente tan sólo horas después, un mensaje que ambos comunicadores han estado comentando durante todo el fin de semana, como reconocían ambos este lunes.

Una sección en la que hablaron de dónde se celebraría el enlace, de los invitados al enlace e, incluso, hablaron de la posibilidad de que alguien se colase en la ceremonia, a la vez que comentaban el caso de Pitarque, un 'dandy' de la historia de Bilbao, conocido por aparecer en bodas sin estar invitado. Pero entre tanto dato se coló uno que ninguno de los dos comunicadores se dieron cuenta: la forma en la que se refirieron al alcalde madrileño.





Expósito recibe un Whatsapp por cómo se refiere a Almeida



Y es que la culpa de la metedura de pata, explica Expósito, la tuvo su compañero, el periodista vasco, en tanto que “fue quien escribió el guio”n de la sección donde analizaron la futura boda, como explicaba este lunes una vez ya celebrado el enlace entre el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo. “Yo no quise corregirle en público, porque me di cuenta automáticamente, por supuesto”, apuntaba el director del programa, reprendiendo a Uriarte. “Yo no quise humillarte”, bromeaba Expósito. Y es que ambos contaban que, nada más terminar la sección del viernes, recibieron un audio de Whatsapp de Luis y Elena que sonaba de la siguiente manera.

“Hola Ángel, somos Elena y Luis. Pero vamos, ¡que le estáis llamando todo el rato al alcalde Pérez Almeida! ¡Que se llama Martínez-Almeida! ¡Torpes!” Y es que los dos periodista estuvieron los 10 minutos que duró la sección llamando al novio Pérez Almeida. El motivo del error: Esteban Pérez Almeida es el nombre del que ha sido durante muchos años el director médico de COPE, con un consultorio precisamente sobre salud en La Linterna.

“Lo que nos hemos reído tú y yo mandándonos mensajes este fin de semana con el tema... En realidad no nos dimos cuenta nosotros, fueron los oyentes”, apunta Jon Uriarte, antes de dar paso al sonido de Whatsapp de los oyentes. “Seguro que fue Elena, y no Luis, quien se dio cuenta”, comentaba Expósito, que también recordaba que fue la redactora del programa, Silvia Martínez, la que se encargó de recoger el sonido para incluirlo en el resumen del final del día para tomar el pelo al director del programa.

Así, ambos han aclarado que el que se ha casado “es el alcalde de Madrid, no es director médico de COPE”. “Es complicado que yo me equivoque escribiendo los apellidos, que soy muy serio para eso”, bromeaba Uriarte, antes de llevarse una dura respuesta de su compañero, que mantiene que el vasco es “el tipo más torpe” que conoce. “No te acuerdas ni de los nombres de los compañeros”, antes de dar paso a un momento en el que se le olvidaba el nombre de su compañero Antonio Herraiz en directo.