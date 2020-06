Así "intervino" el Papa en el fichaje de Jon Uriarte por COPE

Jon Uriarte nunca se olvidará del momento en el que se enteró que fichaba por COPE. El periodista vasco ha contado este jueves en un encuentro virtual con sus oyentes la increíble circunstancia que le ocurrió cuando supo que cambiaba de emisora. Fue el 18 de agosto de 2011. Aquel día, el Papa Benedicto XVI aterrizaba en Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Jon no tenía ni idea de que aquel día el Sumo Pontífice comenzaba su visita a España. "Me extrañó mucho que no hubiera nadie en mi lado de la carretera aquel día pero el otro lado estaba lleno de gente. No sabía por qué", ha comenzado contando Uriarte. "En ese momento, la policía me para y me dice que tienen miedo de que alguien salte la valla. Yo pregunto que por qué y me dicen que es por el Papa. Y justo entonces, pasa Benedicto XVI y su vehículo se detiene. Y de repente me mira, porque era el único tipo que había al otro lado de la calle, y me bendice", ha asegurado.

Pero si ya no es asombroso que el Papa te mire directamente entre una nube de gente y te bendiga, Jon deja la gran sorpresa para el final. "Justo después de que pase eso me suena el teléfono móvil. Era Ramón García y me dijo: 'No te lo vas a creer, me dicen que si queremos ir a trabajar a COPE'. Y yo le contesté: 'El que no te lo vas a creer eres tú, que me acaba de bendecir el Papa'". Como es obvio, Ramón García se quedó sorprendidísimo por esta circunstancia y consideró que era una señal "clarísima" de que ambos debían dar ese paso.

Casi nueve años después, este bilbaíno informa y entretiene a toda la audiencia de COPE. Lo hace por la mañana en la hora de los fósforos en "Herrera en COPE", de 12 a 13 tomando el timón del programa y por la noche encendiendo "La Linterna" junto a Ángel Expósito. Los oyentes invitados a este café se han mostrado muy sorprendidos por la óptima gestión del tiempo que hace Jon para cumplir con nota todos sus compromisos en antena.

El comunicador también ha contado cómo es trabajar con Herrera y Expósito. "Yo cuando me reuní por primera vez con Herrera le pregunté qué quería que hiciera. Y él me dijo que lo que me diera la gana. Él nunca sabe lo que voy a contar y me gusta mucho esa libertad que me da", ha contado. Expósito, para él, es como un hermano. "Somos uña y carne. Hemos viajado juntos a sitios difíciles, no hemos contado muchas cosas íntimas y tenemos la química", ha dicho.

Jon no se considera un "animal" de la radio pero sí se ve como un gran contador de historias. Está claro que lo es, porque incluso en el café virtual con los oyentes de COPE ha dejado grandísimos momentos para el recuerdo.