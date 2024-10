La angustia de Mari, de Utiel, tras quedarse su madre atrapada en casa por las lluvias: “Me da miedo que esté ya con hipotermia”

Alerta máxima para todos los vecinos de la provincia de Valencia y también para los de Albacete a causa de las fuertes lluvias provocadas por la DANA. Hace una hora, Protección Civil mandaba un mensaje de texto a la población de la provincia alertando del peligro de las precipitaciones y pidiéndoles que no saliesen de casa.

La situación es bastante crítica, y así lo atestiguan los desaparecidos en ambas provincias, además de la movilización de la UME en Utiel.

Europa Press Letur

Y hasta ahí nos movilizamos en 'La Linterna', para hablar con vecinos como Mari. Ella contaba que desde las 7 de la tarde, su madre, de 87 años, está atrapada en su casa. Está con su cuidadora, pero, desde hace horas, no sabe nada de ellas.

“Llevo sin hablar con ellas pues desde las 5 de la tarde ya no he hablado con ellas. Ella se ha quedado sin carga en el móvil, con lo cual no puedo hablar. Estoy hablando con otra chica que vive en la casita de enfrente. Todos se han tenido que subir a las partes de arriba. Es el barrio que está pegado al río Magro” expresaba.

“Han podido subirse a la parte de arriba. Ahí están desde las 2 y media o las 3 que ha conseguido la chica coger a mi madre y cargarla a sus espaldas como ha podido, porque mi madre no se mueve, es con movilidad totalmente reducida y además dependiente y la ha subido como ha podido por no dejarla abajo, gracias a Dios” contaba con angustia.

La angustia y el temor por lo que pueda pasar

A estas horas de la noche, Mari cuenta que no han podido rescatarla los servicios de emergencia porque no pueden llegar ahí, así que solo queda esperar.

“Hace un par de horas que ya no han visto ningún dispositivo de emergencias. Pasaron con las lanchas, pero hace como dos horas que ya pues siguen ahí sin luz, desesperados y esperando” contaba.

UME Movilización de la UME

Sin embargo, tiene mucho miedo de lo que le pueda pasar a su madre, debido a las lluvias y bajas temperaturas. “El temor es que vuelva otra vez a arrancar otra tormenta. Ellas están arriba, no las han sacado todavía y mi temor es pues que mi madre esté ya con hipotermia, por supuesto, porque en Utiel las temperaturas son frías”.

“Se han tapado como han podido, con una manta que han encontrado y con mucho frío. La última vez que me he comunicado con la cuidadora me ha dicho que tenían frío y ahí están esperando” expresaba.

Sin poder rescatarla

Mari espera que a lo largo de la noche puedan rescatarlas, aunque no las tiene todas consigo. “He podido conseguir hablar con la policía hace un ratito y pues eso, me han dicho que han intentado sacar a mi madre pero las lanchas vuelcan. Entonces me han dicho que no podían volver de momento porque el agua volcaba las lanchas, que habría que esperar un poco”.

“Espero que, bueno, que hasta las, no sé si me han dicho que hasta las dos de la madrugada y que luego a partir de las dos ya dejará de llover, espero que sea menos, el nivel va bajando, eso es lo que me ha dicho otra vecina que también está en la ventana esperando que sé, que la rescaten, que va bajando afortunadamente y nada, pues de momento no podemos hacer nada” decía con angustia.