Ángel Expósito, sorprendido por el lugar en el que un vecino de La Palma reconstruirá su casa: "Maravilloso"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se quedaba sorprendido este miércoles al escuchar la historia de Ricardo Camacho, un vecino de La Palma cuya casa quedó destruida por el volcán hace casi dos años, pero que ha decidido volver a construirla en un lugar especial, tal y como él mismo lo cuenta en COPE.

19 de septiembre del año 2021. Los habitantes de la isla de la Palma se acuerdan muy bien. Fue el día en que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción. 85 días permaneció el volcán expulsando lava. 85 días en los que todo el país siguió en vilo la evolución de esas coladas que arrasaban una parte de la isla. Tazacorte, La Laguna, Todoque, Las Manchas... "Todos contemplamos juntos como cientos de casas eran destruidas. Entre ellas, la de Ricardo Camacho. Él es un vecino de Los Llanos de Aridane que, ahora, podrá recuperar su hogar", comentaba Ángel Expósito al introducir la historia.









Ángel Expósito, sorprendido con la ubicación de la casa de Ricardo



Conocimos esta historia unos días antes en el programa Mediodía COPE, donde Ricardo explicaba que su casa quedó sepultada bajo dos metros de lava el 20 de octubre de 2021. Pero ahora, más de un año y medio después, tiene permiso para reconstruirla. “Es el primero de los afectados que lo consigue”, explicaba Pilar García Muñiz.

“Ya tengo la licencia desde hace unos días y estyoy esperando a que podamos empezar a preparar la nueva superficie sobre la que se va a construir, justo encima de la vivienda que quedó totalmente sepultad”, confesaba el propio Ricardo en COPE. Y la pregunta: ¿está ese terreno como para empezar ya a construir sobre él? Suena peligroso, pero parece que sí. Además, ya se están haciendo obras para facilitar el acceso a las zonas afectadas, como él mismo aclara. Esa zona de la isla es su vida. Allí están también sus recuerdos, Ricardo ha vivido 25 años allí: “Si miro hacia la zona en la que salen los alíseos tengo el volc´çan, pero si miro hacia el mar everé el Atlántico, las plataneras verdes como siempre, no me va a impactar, el miedo se lo crean las personas y yo quería volver a donde vivía antes”.

Así, Ángel Expósito comentaba: “Tiene razón, si miras hacia el oeste, lo siguiente es América, es que es maravilloso”.

LOS LLANOS DE ARIDANE (LA PALMA), 25/04/2023.- La primera licencia de obra para una vivienda sobre la colada del volcán de La Palma ha sido concedida a un vecino de La Laguna, Ricardo Camacho, quién pretende reconstruir su hogar en el mismo lugar donde hace año y medio, el 20 de octubre de 2021, fue sepultado bajo al menos dos metros de lava. EFE / Luis G Morera









“Todos mis ahorros estaban en mi casa”



“El problema es que no existen en La Palma empresas de construcción y tendré que esperar un poco seguro”, criticaba Ricardo, que explica que todos sus ahorros estaban en su casa que quedó sepultada: “Soy enfermero de profesión y todos mis ahorros estaban en la vivienda que tenía, pero de 25 años a ahora las cosas han cambiado mucho y me haré una casa más pequeña, con sus comodidades, pero no la grande que tenía”.

Pero lo más importante de esta licencia es que marca un antes y un después. Los ayuntamientos de La Palma ya trabajan en la tramitación de más licencias para construir sobre las coladas. Una señal de que, poco a poco, todo va volviendo a la normalidad. De que se ha ganado la batalla al volcán.

“Lo que estamos intentando es recuperarlo todo, sé que se va a hacer una urbanización nueva cerca de la mía. Tengo que abrir un poco de esperanza a los vecinos, no sólo de mi barrio, también de otras zonas en las que hace falta que den licencias como la mía. Empezamos a comerle al volcán por las orillas de la colada, y seguir adentrándonos”, concluye.