Ángel Expósito revela un incidente entre un inspector de Hacienda y una famosa en su casa: "Fue la policía"

Ángel Expósito ha revelado este miércoles en La Linterna el incidente que protagonizaron un inspector de Hacienda al que conoce el propio director del programa y el novio de “una famosa”. Según explica el comunicador, el episodio fue tal que tuvo que intervenir agentes de la policía en el domicilio tras un momento que terminó en violencia.

Le relataba el momento a Jon Uriarte durante su sección de este miércoles en el programa de COPE, en el que ambos decidían rendir homenaje precisamente a los inspectores de Hacienda, a los que han reconocido su trabajo. “La Agencia Tributaria recibe una avalancha de candidatos a sus plazas de inspector, todo es poco para Hacienda. COPE quiere hacer un sentido homenaje a los inspectores de Hacienda, quien tiene un inspector, tiene a un amigo”, comentaba Expósito al comienzo de la particular sección de hoy 'He visto Luz'.

Audio









El mensaje de una inspectora de Hacienda para Expósito



Pero antes, el propio Uriarte paraba el programa para recordarle al director del programa que una inspectora de la Agencia Tributaria le envió hace tiempo un mensaje para él. “Te diré, y voy a hablar bajito, una oyente me mandó un mensaje muy simpático hace tiempo diciendo que era inspectora de Hacienda”, comentaba el comunicador de COPE. Eso sí, explicaba que el texto sólo era para decirles que “nos escuchaba a ti y a mí con cariño”.

Eso sí, Expósito no dejaba pasar por alto la relación entre Uriarte y la inspectora: “Pero, ¿te mandó un mensaje porque tenía tu teléfono?”. “No, por Twitter”, replicaba. Expósito no dejaba ir la broma: “Ah, vale, que no te conocía por otras cosas...” “No, no, y creo que dejó otro mensaje de voz”. “Sí, sí, disimula...”, le apuntaba el comunicador.





El incidente de un inspector en casa de una famosa: “Fue la policía”



El director de La Linterna no se quería quedar atrás y confesaba a Uriarte el desagradable episodio entre un inspector de la Agencia Tributaria al que conoce y el novio de una famosa a la que fue a visitar a su domicilio. Escúchalo en el siguiente audio:

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









“A mí me contó un inspector de Hacienda que me encontré por la calle una vez, cómo una famosa, cuando se presentó en su casa a la quinta vez que no le cogían el teléfono, el novio le tiró por la escalera. Literalmente para abajo”, comentaba Ángel Expósito. “Joe con la famosa”, se sorprendía Uriarte al que respondía el comunicador que tuvo que acudir la policía:

“Ya te diré quién es. A la siguiente tuvo que ir la policía con el siguiente inspector, el otro estaba con la pierna rota”, concluía. ¿Quién será la famosa a la que se refiere el director del programa de COPE? ¿Será alguien conocido por sus problemas de Hacienda o será otra persona que todavía no ha sido relacionada con el fisco?