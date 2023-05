Ángel Expósito responde claro a los motivos por los que han censurado 'La vida de Brian': "El mundo se va..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, reaccionaba este martes a los motivos por los que han decidido eliminar esta escena de la versión teatral de 'La vida de Brian', 45 años después de su estreno. Lo hacía en la sección '¡La posdata' del programa, que protagoniza el director de Nacional de ABC, Juan Fernández-Miranda, y en la que ambos comentaban quién estaba detrás de la decisión de la censura.

“Una de las mejores comedias de la historia del cine es 'La vida de Brian', de los Monty Python. Es el mejor ejemplo de una película políticamente incorrecto, el mejor ejemplo de que el humor puede reírse de todo siempre que se haga con talento y respeto. Pero no sólo es una película divertida, es que fue premonitoria, fijaos en esta escena de 1979”, comentaba el colaborador de La Linterna.





La escena censurada de 'La Vida de Brian'



Así, una de las escenas más míticas, ya no sólo de la película, sino de toda la carrera de los Monty Python, es la del Frente Nacional de Judea. El diálogo es el siguiente:









“Es derecho de todo hombre...”

“O mujer”

“¿Qué fijación tienes con las mujeres Stan? Nos estás distrayendo”

“Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento”

“Por qué te preocupas tanto por las mujeres Stan?”

“Yo quiero ser mujer”

“¿Qué?”

“Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta, es mi derecho como hombre”





Una escena que ha servido como sátira en las últimas décadas sobre el movimiento Trans y las políticas de identidad de género, como explica Fernández-Miranda: “La vida de Brian es una película que hace 40 años se reía de la cultura de la cancelación, esto de que se censuren páginas de libros, de que se cambie la raza de los personajes históricos, de que todo sea políticamente correcto. Tal es así que esta película, en su versión teatral, ha sido censurada. ¿Y sabes cuál es la escena que no podrán ver los espectadores? La que acabáis de escuchar”.





La reacción de Ángel Expósito



Pero, ¿quién ha decidido que se censure la escena para la versión teatral? Lo explica el propio colaborador de COPE. Si quieres saberlo y cuál ha sido la reacción de Ángel Expósito, escucha el siguiente audio:

Audio









“Los tienen miedo a que las hordas de ofendiditos les hagan la vida imposible. Querido Ángel, si los Monty Python ceden a la cultura de la cancelación es que todo está perdido, lo diga Stan o Loretta”, concluye el director de Nacional del periódico ABC. Y es que, como apunta The Telegraph, John Cleese (miembro del grupo cómico) se dirigió al público para indicar que “nunca ha habido una queja en 40 años” pero “de repente no se puede hacer porque ofenderá”. “Tenemos algo de lo que nunca ha habido una queja en 40 años, que yo sepa, y ahora no podemos porque ofenderá, ¿qué se supone que tenemos que hacer con eso?”.