Ángel Expósito recuerda la postura de Podemos sobre la guerra de Ucrania: "No se atreven a reconocerlo"

No deberíamos olvidar la Guerra de Ucrania, ni siquiera en campaña electoral. Pero, menos aún si pensamos un poco en lo que ha ocurrido este último año y medio atrás con la OTAN, con Ucrania, con Rusia y el psicópata de Putin, que es el que ha montado todo este pollo. La cuestión es si somos conscientes de que en el Gobierno de España, en el Consejo de Ministros de España, y no digo en el Parlamento, los socios, los que han co gobernado en el país, son pro Putin.

Pensémoslo, eh. Cuando uno mira a Francia, Reino Unido, Alemania o el resto de países de la Unión, y cuando ves España y el consejo de Ministro piensas: ¿cómo puede ser que una buena parte del Gobierno sea pro Putin? Porque no se atreven a reconocerlo, pero es la verdad de Podemos. Y no te digo si rascas en el procés, que fue Putin el que lo financió en parte; y no te digo si rascas en Bildu, tres cuartas de lo mismo. La guerra, la campaña electoral y el futuro. Si en el pasado eran pro Putin, como de la suma, los pro Putin volverán a co gobernar España.





La huelga de los funcionarios de Justicia

Así, el director de La Linterna ha repasado los otros temas claves de actualidad de esta jornada:

Mientras tanto, aquí en España, la noticia del día es el varapalo del Tribunal Supremo a Irene Montero y su ley del sólo sí es sí... Tras analizar 29 recursos, respalda por unanimidad el criterio de las Audiencias Provinciales que han permitido la rebaja de más de un millar de condenas y la excarcelación de más de un centenar de delincuentes sexuales

No es el único frente abierto en el mundo judicial. Hay otros dos: De un lado, la maniobra del fiscal general Álvaro García Ortiz para nombrar mañana a su predecesora, Dolores Delgado, como Fiscal de Sala de Memoria Democrática. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria, pide hoy su dimisión...

Y de otro lado, los funcionarios de Justicia siguen encerrados en el ministerio desde anoche. Exigen al Gobierno que nombre un nuevo interlocutor, después de que el secretario de Estado Tontxu Rodríguez que ayer les dijo que sólo negociarían con ellos después de las elecciones... Javier Jordán es el portavoz de Justicia del sindicato CSIF