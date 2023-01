Ángel Expósito explica por qué no se ha emitido todavía el documental de Moncloa: "Ya la hicieron pero..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, explicaba este lunes en el programa qué ha ocurrido con el documental centrado en la Moncloa y del que ya había un tráiler promocional. Así, explica el comunicador de COPE que ya ha concluido la fase de producción pero hay un motivo concreto por el que todavía no se ha emitido. Lo explicaba en la sección 'He visto luz' que protagoniza Jon Uriarte y en la que aconsejaban al presidente del Gobierno qué nuevas actividades podría realizar tras la carrera viral de Canarias.

Concretamente, se trata de un vídeo compartido a través de las redes sociales en el que puede verse al propio Pedro Sánchez haciendo 'footing' al amanecer. Casualmente el director de La Linterna no podía contener la risa mientras comentaba con su compañera la distancia exacta que había recorrido en realidad el líder del Ejecutivo en las imágenes que ha compartido.









¿Cuántos metros recorre Sánchez en el vídeo?



“Pedro Sánchez está perdiendo dinero, con todas las actividades que hace en los vídeos podría sacar una colección bajo el título 'Las aventuras de Pedro'. Hoy haciendo footing, mañana en una granja, pasado juega a la petanca, montando en bici con el alcalde de Valladolid, comprando un libro con Illa, en el circo, enfermera... Yo que sé”, comenzaba la sección comunicador de COPE, que se lanzaba a aconsejar al presidente otras formas de promoción.

Este fin de semana el propio dirigente ha estado corriendo en las Islas Canarias en un vídeo en su cuenta de Twitter. No obstante, Ángel Expósito ha querido dar la distancia real que han recorrido sus protagonistas: “Creo que son 500 metros, eso también lo podemos hacer nosotros”, comentaba el periodista sin poder contener la risa.

“'En forma con Pedro' podría ser una colección interesante”, añadía Uriarte. Y es que ambos han querido dar consejos o variantes de este tipo de vídeos: “Para mi gusto está faltando un viaje en avión como el que sacó en su día en el Falcon”, comenta.





Ángel Expósito y el documental de Moncloa



Incluso el propio Expósito proponía: “Pues anda que no tiene material, macho, nosotros proponemos que lo cambie por otro helicóptero y aterrice directamente en el patio de un colegio. Bajando en el patio: “hola pequeño”. Así, de manera irónica, Uriarte bromeaba que de esta forma mejoraría la alimentación escolar, evitaría el bullying, haría campaña para futuros votantes... “Todo perfecto”.

“Otra cosa que le encanta es visitar a gente trabajando, a él le gusta ir allí y decir: 'he venido'. Además se presenta sin avisar, sin escolta, sin preparar, todo natural”, ironizaban. “Ojo que esto de salir por esos mundos y sacarse fotos viene de viejo. Recuerda lo que hizo cuando tuvo que dimitir: coger su coche para recorrer España. ¿No le pueden dar una serie de televisión en casa para que la vea?”, se preguntaba Uriarte.









En ese momento Ángel Expósito daba la clave de por qué no hemos visto todavía el documental de Moncloa, algo que se anunció a través de tráilers y avances pero que todavía no ha visto la luz. “Ya la hicieron pero no la compra nadie”, asegura el director de La Linterna.