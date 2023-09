Angel Expósito desvela en qué país se encontró el peor retrete que ha visto nunca: "Mejor ni explicarlo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, desvelaba en La Linterna cuál es el país en el que se encontró el peor retrete que ha visto nunca, recordando junto a Jon Uriarte algunos de sus viajes. Lo hacían ambos en la sección 'He visto luz', centrada en el lado cómico de la actualidad, en este caso el trayecto en tren del presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, a Rusia a ver al presidente Puting.

“Kom Jong Un ha llegado a Rusia pero, como no se fiaba de los aviones, lo ha hecho en su propio tren blindado. Nosotros sabemos cómo ha organizado el viaje y, para ello, tengo a Jon Uriarte, que viaja menos que Kim Jong Un. Conociéndole habrá barajado la posibilidad de ir en otros transportes, eso sí, siempre blindados, porque no se fía ni de su sombra”, introducía el director del programa al comienzo de la sección.





El peor retrete que ha visto Expósito



“Por dentro tiene todo tipo de detalles aunque, suponemos, no llevará retretes porque dicen que el líder norcoreano es divino y no defeca. Ahora me explico muchas cosas, pero casi mejor porque se puede pegar un susto con el retrete del tren”, bromeaba el comunicador de COPE

Así, y comentando el tema de viajes, Uriarte le hacía un apunte a Ángel Expósito sobre su experiencia viajando a través del mundo para realizar reportajes o programas especiales de La Linterna: “Tú podrías escribir un libro de los retretes que has visto por ahí”. “Pues sí, recuerdo uno que es mejor no explicar cómo fue”, respondía el periodista. Descubre cuál es en el siguiente audio.

Y es que, de trenes sabes, de viajes muchos, pero de tren blindado no, le falta a Expósito. “¿Tú tuviste Ibertren?”, le preguntaba Uriarte. “Yo tuve Ibertren y Escalextrix, y lo montaba mi hermano, que era el arquitecto y el manitas”, explicaba el comunicador de COPE.

Y, ¿con cuánta gente va Kim Jong Un? Pues con su séquito, que es más gente que la que va en el metro de Madrid en hora punta. El viaje ha durado tres días, porque el tren pesa tanto que van a 50 kilómetros por hora. Ya ha llegado a Rusia y, en cuanto hable con Putin, vuelta a casa tras el trabajo bien hecho.

El mal trago de Expósito en Letonia con la ducha



En la misma sección, y hace un año, Expósito se arrancaba a recordar un mal trago que pasó el equipo de La Linterna y él mismo cuando viajaron el pasado lunes a Letoniapara emitir el programa desde la frontera más al este de Europa con Rusia. “El otro día en Letonia no funcionaba el agua caliente, macho. Lo que faltaba. Con lo calentito que se estaba allí, nos tuvimos que duchar como pudimos”, revelaba el director del programa.

Uriarte, sorprendido le preguntaba por la temperatura que debía hacer en ese momento donde se encontraban Expósito y el equipo: “Si estabais a grados bajo cero, ¿no?”. El comunicador de COPE, resignado, confesaba a su compañero que sus temores eran ciertos: el equipo había tenido que apañárselas en plena mañana letona para darse una ducha de agua fría a casi dos grados bajo cero: “Uno o dos bajo cero, era muy tempranito, sí”, concluía.