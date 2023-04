Ángel Expósito desvela el incidente que tuvo con Manuel Fraga y por el que le "echó de su casa": "No le gustó"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, desvelaba este lunes en el programa los dos “incidentes” (como él mismo los llama) con el que fuera presidente de Galicia, Manuel Fraga. Uno de ellos llegando a “echarle de casa”. Así se lo contaba a Jon Uriarte en la sección 'He visto luz' en la que, a raíz de la victoria de Jon Rahm en el Masters de Augusta, ambos comunicadores han querido recordar grandes momentos con 'chaquetas'.

"Dos veces Seve Ballesteros, dos Olazábal, una Sergio García y, ahora, Jon Rham. Cuatro españoles, seis chaquetas verdes del Masters de Augusta, es el gran palmarés del golf español que ahora ha completado Jon Rahm. Parece que tenemos número 1 para rato, para explicar por qué se nos da tan bien jugar al golf tengo a otro Jon, en vasco, Jon Uriarte, que lo único que sabe del Golf es que es un coche de Wolksvagen", bromeaba Ángel Expósito antes de dar paso a su compañero.









"Por cierto, se escribe igual, que somos paisanos", puntualizaba Uriarte, que también es vasco como el golfista. Además, se lanzaba a bromear con la relación entre el golf y la infancia de Expósito: "Tengo que decir que Expósito de pequeño podría haberse convertido en campeón de golf porque su juguete favorito era un palo. Lo malo es que ese palo no era de golf, y como no ha prescrito no puedo decir lo que hacías con el palo, ladrillo..."





Ángel Expósito desvela su incidente con Fraga



Sobre Rahm, ambos comunicadores de COPE explican que “debes dejar que te pongan la chaqueta, es una tradición”. Lo dicen, precisamente, porque hay gente que tiene un pronto como el de Fraga: Y en ese momento sonaba en La Linterna el icónico momento de “¿Quiere hacer usted el puñetero favor de irse de aquí? Tóqueme usted las narices”, de Manuel Fraga cuando intentaban colocarle bien la chaqueta. En ese momento Ángel Expósito sorprendía: “Yo tuve dos incidentes con Fraga, en uno me echó de casa”, contaba. Si quieres saber qué ocurrió, escucha el siguiente audio.

Audio









La otra ocasión de encontronazo entre ambos, según cuenta el periodista, fue en los Príncipe de Asturias hace tropecientos años, que él era jurado. “Y le pregúnté “don Manuel, ¿le puedo hacer dos preguntas?” Me dijo que sí y, tras hacer la primera, la segunda y, cuando fui a hacerle la tercera, me dijo: “'¡Usted me dijo dos preguntas!” Se dio media vuelta y se fue”, revelaba. Por su parte, Jon Uriarte aseguraba que, en su casa, le dijo una vez a Di Stefano “si podía hacerle una pregunta”: “Y me dijo “en al otra vida, muchacho”, y también se fue”.







¿Por qué algunos los golfistas tienen barriga?



“Si nos fijamos Rahm está muy fuerte, en forma, pero sus abdominales no están tan marcados como CR7”, comentaba uno de los dos periodistas, que explicaba que “no hay que ser tan escuálidos como en otros deportes, cosa que provocó en su día debate en Tiempo de Juego”.Así, Expósito y Uriarte han querido recordar uno de los momentos más cómicos del programa de deportes de COPE en lo que se refiere al golf:

-FOTODELDIA- Augusta (Estados Unidos), 10/04/2023.- El golfista español Jon Rahm alza el trofeo de campeón anoche tras ganar el Másters de Augusta (Estados Unidos). EFE/ John G Mabanglo









“Si el golf es un deporte, me dice Gemita, ¿por qué los juegan gordos?”, preguntaba Paco González, que recibía respuestas de lo más varipintas. Pepe Domingo Castaño comentaba que “porque se ponen luego moraos a comer”, mientras que Poli Rincón mantenía que “en el golf se utiliza el sexo”, antes de corregirse y asegurar que quería decire “seso, la cabeza”. “Aquí cada uno va a su rollo, el Poli a sus cosas, y Pepe Domingo hablando del comer y el beber”, comentaba el director de La Linterna, mientras el colaborador concluía: “Jon Rahm tiene una tripa perfecta porque además nos anima a los demás que no tenemos tableta abdominal a jugar al golf”.