Ángel Expósito desvela un encuentro con Risto Mejide y cómo es la relación entre ambos: "Le vi el otro día"

El próximo 6 de mayo, en Reino Unido se vivirá un gran acontecimiento. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, su hijo Carlos III heredará la Corona. Un día después se celebrará un concierto en la abadía de Westminster que será retransmitido por la televisión pública, pero la BBC, a tres meses de este gran evento, sigue perfilando el cartel.

Elton John, Spice Girls, Adele, Harry Styles o Ed Sheeran, entre otros artistas británicos, han declinado la oferta de cantar en la coronación del rey Carlos III de Inglaterra por motivos de agenda. Por este motivo, Ángel Expósito y Jon Uriarte han intentado buscar la solución, en 'La Linterna' de COPE, para que pueda haber actuaciones de gran nivel.

"Es curioso, pero donde menos gente quiere cantarle es en el Reino Unido y no será por gente que no cante bien. Hasta los primeros ministros...", propone Uriarte recordando el momento en el que David Cameron, tras anunciar en una rueda de prensa que iba a trasladar su renuncia como primer ministro a la reina Isabel, se daba la vuelta y, sin ser consciente de que aún llevaba el micrófono encendido, tarareaba alegremente de camino a la puerta de su residencia en Downing Street.

Pocas personas se han ofrecido a cantar en la coronación, "por eso, quizá la solución sea que no lo haga una persona, sino un loro", apunta Expósito mientras escuchan al ave protagonista de un vídeo viral cantando 'Stairway to Heaven' de Led Zeppelin con mucha pasión. "¡Madre mía!", reaccionaba el director de 'La Linterna' entre risas. Otro de las propuestas musicales que le ha desatado carcajadas es la de un hombre cantando 'Ese toro enamorado de la luna' mientras bebe vino de una bota.

Expósito, posible candidato para actuar en la coronación de Carlos III

"Podemos asegurarle, a Carlos III, que alguien cantará en su coronación", dice Jon Uriarte, "y si hace falta cantamos nosotros", secunda Expósito. Jon aprovecha este momento para recordar un divertido momento de Ángel cantando 'Escuela de calor' de Radio Futura. Uriarte le proponía "abandonar la Academia" tras escucharle. "El otro día estuve con Risto... ¡Muy majete!", cuenta Expóstito - "¿Y no le cantarías?", le pregunta Jon – "No, no... mantenemos la relación", bromea. Dale al PLAY para escuchar la sección completa.