Ángel Expósito advierte de la señal que puede indicar que tu hijo es autista: "Se dieron cuenta en el colegio"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, advertía este martes en COPE de la señal que puede indicar que tu hijo es autista y que, al menos en este caso, se ha detectado en las mismas clases del colegio. Así lo relata Judith, la madre de Aimar, el crío de 4 años al que han detectado el trastorno y las consecuencias que ha tenido tanto para el niño como para el resto de la familia.

“El días en que Judith supo que su hijo Aimar tenía autismo comenzó un gran proceso de duelo”, comenzaba relatando este martes Ángel Expósito, en una historia verdaderamente emotiva. Así, la propia Judith aportaba su testimonio en COPE: “Lo más duro es al principio, cuando ves que algo le pasa a tu hijo y no sabes lo que es. Cuando por fin llega el diagnóstico es un momento difícil, pero por fin se te van aclarando las cosas y sabes contra qué tienes que pelear y a dónde tienes que ir”.













Ángel Expósito: la señal en el colegio de que Aimar era autista



Pero antes de saber cómo afectó a la familia de Judith, el director de La Linterna explicaba cómo se dieron cuenta de que el pequeño era autista, y es gracias a una señal de alerta que apareció precisamente en clase. “Aimar tenía 4 años en el momento del diagnóstico, el principal signo de alerta era que no reaccionaba a su nombre en el colegio”, explicaba el comunicador de COPE este martes. “Tras llamar a la puerta de diferentes especialistas la neuropediatría dio con la respuesta: el crío era autista”, añadía.

Y es que en seguida se pusieron en contacto con la Asociación Navarra de Autismo (ANA) y les derivaron a especialistas, a terapia. “Todo comenzó a ser más fácil porque Aimar tenía atención individualizada”, asegura Expósito. Desde entonces la cosa es mucho más llevadera para él y para su familia y ha sido fundamental para pasar el tiempo de duelo.

“Yo mismo necesité ese tiempo para situarme y, cuando todo pasó, tengo un círculo de familias con niños como Aimar y hablar con ellos es como una terapia, tú sueltas, ellos escucha, te entienden y ves que hay otras personas que están como tú. Entonces te das cuenta ahí de que vivirlo de forma cerrada con tu entorno cercano no sirve de nada, hay que compartir”, cuenta Judith en COPE.





Las vacaciones: el principal escollo



La primera misión de la asociación es guiar a las familias que acaban de recibir el diagnóstico y no saben cómo actuar, cómo relacionarse con su hijo. Podríamos decir que la fórmula secreta son los horarios bien fijados. Así, Judith explica que “tiene que tener unas rutinas muy claras y una estructura en su vida muy marcada, para no desregularse y estar mejor. Uno de los momentos más complicados para ellos son las vacaciones, los veranos o las Navidades. Pierden rutinas y luego volver en septiembre al colegio con ese tiempo que no han tenido trabajos puede ser muy difícil, incluso algunos presentan un retroceso muy importante”

Ante el reto de las vacaciones, la Asociación ANA atiende a unos 90 niños con autismo en Tudela y Pamplona. Paula Rodríguez es la directora de ANA: “Nosotros hacemos una escuela de autismo durante el verano o Semana Santa y lo que hacemos es continuar el trabajo que se está haciendo durante el año tanto en los coles como en terapia con nosotros y hacemos actividades como salidas a piscinas, informática, museos... No es un campamento al uso, somos una escuela que estamos de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, comen allí y, aparte de pasarlo pipa seguimos trabajando”.

Gracias a este proyecto tan necesario para los niños autistas ANA fue una de las premiadas en la pasada edición de La Voz del Paciente del laboratorio CINFA. Una ayuda imprescindible para seguir trabajando durante el curso y las vacaciones. Más de cien asociaciones y fundaciones ya han recibido la ayuda de La Voz del Paciente de CINFA. Si quieres conocer y votar a los que se han presentado a la edición de este año, puedes entrar en www.lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 22 de febrero la votación está abierta.