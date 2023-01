La anécdota de un sacerdote español con Benedicto XVI en Valencia: "Lo recuerdo todos los días, esa sencillez"

Francisco Furió es un joven sacerdote en la localidad valenciana de Aldaya que, por casualidad, estos días se encuentra en Roma. Nunca pensó que su viaje coincidiría con el fallecimiento del papa Benedicto XVI. Ha decidido retrasar su vuelo de vuelta a Valencia para poder estar en el funeral, que será este próximo jueves. Y es que las vidas de este joven párroco y del papa emérito se cruzaron hace un tiempo.

"Yo creo que el papa Benedicto es el gran pensador de Europa, de los que ya quedan pocos", admite el sacerdote. "Pero es también un hombre de una fe espectacular". Francisco comenta que aún se le sigue poniendo "la carne de gallina" cuando piensa en las últimas palabras que pronunció el papa emérito antes de fallecer: "Señor, yo te quiero".

El párroco valenciano ha querido recordar junto a Ángel Expósito la importancia que le daba Benedicto a la liturgia: "Quiso destacar esa parte de misterio que hemos perdido un poco a veces en la liturgia. El Papa tuvo siempre ese respeto y esa delicadeza a la hora de celebrar y de transmitir la fe". Francisco, además, ha puesto en valor que no solo fue un Papa no preocupado por la liturgia, sino también por la unidad de la Iglesia.

Por otro lado, ha rememorado también el caracter europeísta de Joseph Ratzinger: "Él siempre decía que Europa es fruto de su historia, y al fin y al cabo es una historia de fe y de cristianismo, se quiera o no se quiera". El joven sacerdote coincide con el papa emérito en que "Europa no se entiende sin la fe cristiana".

Francisco conoció a Benedicto en el Encuentro Mundial de Familias de Valencia. "Cuando estabas delante de él, de tú a tú, era tímido, pero se le veía un hombre sencillo que vislumbraba una fe profunda", ha apuntado el párroco. Conserva aún una foto de aquel encuentro en su habitación. "Lo recuerdo todos los días, ese encuentro, esa cara del Papa, esa sencillez".

El sacerdote valenciano cree que es muy difícil definir o explicar qué siente uno cuando tiene al Papa delante, pero "él te lo transmite". "Cuando yo le dije "Santo Padre, rezo por usted, rece por nosotros, por mi familia, por mis feligreses", cuenta Francisco, "me dijo lo tendría en cuenta, no dudes que rezaré por ellos, me respondió".