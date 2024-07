La anécdota del juicio de Begoña Gómez que indigna a Ángel Expósito: "Se están pasando"

La noticia del día ha sido, sin ninguna duda, la no declaración de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla. La mujer del presidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez porque el procedimiento "no tiene sentido", tras la recomendación de su letrado que esgrimía que la declaración "tiene que hacerse con garantías".

Un suceso que sigue siendo de vital importancia para la opinión pública, al tratarse de la mujer de Pedro Sánchez y por las graves acusaciones que están encima de la mesa, ya que se le acusa a Begoña Gómez de tráfico de influencias y corrupción privada. Algo que, de confirmarlo el juez, serían hechos muy graves.

MADRID, 19/07/2024.- Antonio Camacho, abogado Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a la prensa a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde Begoña Gómez comparece este viernes ante el juez como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras aplazarse su anterior declaración el pasado 5 de julio.EFE/ Zipi

Con la relevancia del caso en la mesa, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha interrumpido sus vacaciones para hablar de un asunto que lleva coleando muchos meses, y que podría tener consecuencias muy graves para el gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, ha recordado una anécdota que ha explicado Patricia Rosety, jefa de Tribunales de la Cadena COPE, de lo que ha ocurrido en Plaza Castilla.

Ángel Expósito cuenta el detalle que le indigna del juicio de Begoña Gómez

El presentador de La Linterna ha criticado duramente el operativo de la Policía en Plaza Castilla durante la comparecencia, aunque finalmente sin declaración, de Begoña Gómez, con un ejemplo práctico. Y es que existía mucha expectación mediática alrededor que ha afectado a los ciudadanos. En algunos casos, gravemente. Y en opinión de Expósito, con un trato que no se ve de otras personalidades importantes.

MADRID, 15/07/2024.- El diputado VOX por Alicante José María Sánchez a su llegada a los juzgados de plaza de Castilla, donde este lunes el juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará declaración al empresario Juan Carlos Barrabés, testigo clave en la causa y quien comparecerá por videoconferencia debido a su estado de salud, aunque su testimonio no tendrá carácter de prueba preconstituida y por lo tanto no tendrá que acudir la investigada.EFE/ Sergio Perez

"Contaba Patricia Rosety esta tarde, y me ha hecho gracia, cómo los periodistas estaban en una especie de corralito en el carril bus. Pero es que han anulado dos o tres paradas de autobús", relató Expósito con Rubén Corral en La Linterna, sobre lo que había contado previamente la jefa de Tribunales de la Cadena COPE.

En concreto, esta situación ha perjudicado a un ciudadano que se encontraba ahí: "Había un señor mayor que tenía que coger el autobús y ha tenido que irse andando, cojeando, hecho polvo, tres paradas más allá de la Castellana, porque el autobús no iba a parar en sus plazas".

MADRID, 19/07/2024.- Vehículo que traslada a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde este viernes comparecerá ante el juez como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras aplazarse su anterior declaración el pasado 5 de julio.EFE/ Zipi

Expósito se cuestiona el tratamiento que recibe Begoña Gómez: "¿Quién es?"

Una situación exagerada en la que Expósito cree que, además, hay un trato que no ocurre con otras personas. Y que, desde luego, por mucho que Begoña Gómez sea la mujer del presidente del Gobierno, no debería de tener. "Qué quieres que te diga: por mucha Begoña Gómez que sea, se están pasando. Eso en cuanto a escenografía", ha relatado.

"¿Quién es esta mujer para este pollo? Si tiene que declarar la Infanta, no se monta igual. Si declara un presidente del Gobierno, no se monta igual. Ella sí. A metros y metros de distancia", añadió al respecto. Además, hay dos preguntas que Expósito hace para saber, de verdad, la transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez, y que deja en evidencia al presidente.

"Una, ¿firmó Begoña Gómez las cartas de recomendación? ¿Sí o no? ¿Lo sabía el presidente del Gobierno, sí o tampoco? Y lo de la Complutense, una pregunta muy fácil. ¿Por qué, un mes y pico después de que te pidieran las facturas, no los has enviado? Ya está. Que responda. Igual no responde porque igual la lía parda", señalaba.