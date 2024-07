Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez "porque el procedimiento no tiene sentido"

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no declarar ante el juez en su comparecencia como investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a varias adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés.

Gómez se ha acogido a su derecho a guardar silencio en calidad de investigada ante el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. "no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones", sino porque su letrado así se lo ha recomendado porque "la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías".

11 furgones policiales en Plaza de Castilla por la declaración de Begoña Gómez ante el juez La esposa del presidente entraba en los juzgados por el garaje cuarenta minutos antes de comenzar su citación a las 10 de la mañana 19 jul 2024 - 09:03

Máxima expectación en los juzgados de Plaza de Castilla ante la declaración de Begoña Gómez



?Los medios de comunicación aguardan en las inmediaciones de la zona ante la comparecencia de nuevo de la mujer de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado



??@patriciarosetypic.twitter.com/FfKu3MtA2w — COPE (@COPE) July 19, 2024





Así lo ha explicado el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, después de que la mujer del presidente saliera de la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 41, en el que ha permanecido unos diez minutos.



"Doña Begoña Gómez no ha declarado no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de derecho, en una sociedad democrática avanzada y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías", ha dicho su letrado.



Ha recordado que él ha presentado varios escritos pidiendo al magistrado que explicara cuál era el objeto del procedimiento, y el juez dijo "que es objeto de investigación todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos" de la investigada "desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias", y ha precisado que la Audiencia Provincial restringió la investigación y que una parte de los contratos se derivaron a la Fiscalía Europea.



Por eso, "este procedimiento carece de objeto alguno en este momento", ha añadido el letrado, que ha precisado que además los dos informes de la UCO sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos que se investigan "no han aportado nada" contra Gómez, "sino todo lo contrario".





Vox pedirá citar a Pedro Sánchez como testigo en la causa

El dirigente de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado que las acusaciones pedirán al juez citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, después de que ella se haya acogido este viernes a su derecho a no declarar.



El eurodiputado y coordinador nacional jurídico del partido ha comunicado a los medios su "firme voluntad" de reclamar al juez Juan Carlos Peinado que llame a declarar como testigo al jefe del Ejecutivo.



Con esa petición, el partido de Santiago Abascal, que dirige todas las acusaciones populares, busca "saber qué ha sucedido en los despachos de Moncloa" y "de qué hablaron" en las reuniones mantenidas entre Begoña Gómez y algunos empresarios, después de que uno de ellos, Juan Carlos Barrabés, testificara el lunes que Pedro Sánchez estuvo presente en dos de ellas.



Buxadé ha considerado "una burla a todos los españoles y un ataque al juez" la negativa a Gómez a declarar, y ha vuelto a criticar el "dispositivo de seguridad" desplegado en torno a los juzgados, las "limitaciones" la movilidad ocasionadas y el gasto que ha conllevado.



También el letrado de Iustitia Europa, Luis Pardo, ha denunciado la actitud de Begoña Gómez que "no quiere colaborar con la Justicia puesto que no está declarando" a pesar de que ya ha tenido conocimiento tanto de la denuncia de Manos Limpias como de la querella de HazteOir, y ha vuelto a criticar el "circo" que se ha montado alrededor de Gómez.



El letrado de la organización ultracatólica HazteOír, Javier María Pérez-Roldán, ha tildado de "extremas" las medidas de seguridad desplegadas, "con desprecio al libre ejercicio de los abogados de las acusaciones", que se sienten "coaccionados".



Por su parte, el letrado del Movimiento de Regeneración Democrática, Aitor Guisasola, ha dicho que lo sucedido hoy es "un paso más en el ocultismo en el que está instalado este Gobierno".



"No declara porque no quiere decir nada. El que nada tiene que ocultar, habla y explica las cosas, el que tiene algo que ocultar, prefiere callar para que no se le escape nada", ha manifestado.

Vestida de negro y acompañada por cuatro agentes de seguridad

Gómez, que ha entrado por el garaje e iba vestida de negro - como el pasado día 5, cuando la declaración se pospuso porque la investigada no conocía toda la acusación-, ha llegado a la sexta planta de los juzgados en ascensor y ha recorrido los escasos pasos que hay hasta la sala de vistas acompañada por cuatro personas de seguridad.



Al salir también ha recorrido esa pequeña distancia, en sentido inverso, rápidamente.

??Herrera, sobre la denuncia de la Complutense contra Begoña Gómez:



??“Creó una empresa con el mismo nombre que la cátedra, para comerciar un producto que pertenecía a la universidad”https://t.co/mlDvbB8hhYpic.twitter.com/XaYaC4eF6V — COPE (@COPE) July 19, 2024





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado