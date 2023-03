Amadeo decide jubilarse y, cinco meses después, termina escribiendo a Sánchez por lo que ocurre con su pensión

Son muchos los ciudadanos que intentan realizar gestiones en la Administración y no lo consiguen ni por teléfono, ni por la página web y mucho menos asistiendo a la oficina sin cita previa. El aumento de solicitudes junto a la falta de personal continúan provocando largas colas a las puertas de las oficinas de la Administración. Según el sindicato CSIF en los últimos 10 años estas oficinas habrían perdido cerca de 10 mil empleos. Además, se está generando un auténtico mercado negro alrededor de este tipo de citas.

Se calcula que en temas relacionados con el Ingreso Mínimo Vital se tardan meses en conceder la ayuda, mientras que, de media, en gestiones como la jubilación, el tiempo medio son 20 días, según informa la página web. Sin embargo, hay gente que lleva mucho más tiempo esperando para gestiones.

Cinco meses sin poder jubilarse porque no consigue cita previa

Amadeo Escolán comenzó a trabajar con tan solo 14 años, pero poco a poco empezó a centrar su formación en el sector de la jurisdicción y la economía. Después de crear su propio despacho particular y tras currar como abogado y analista jurídico en un banco, le ha llegado el momento de una merecida jubilación. Pero realmente fue cuando empezó su pesadilla. Han pasado casi cinco meses y todavía no tiene una cita que le permita acudir a la sede y hacer entrega de los papeles necesarios para tramitar su retirada del mercado laboral.

Amadeo explica en La Linterna de COPE cómo, después de cinco meses intentándolo, continúa sin conseguir cita previa: “No me dejan entrar en la Administración sin cita previa, me dicen que llame por teléfono – un teléfono que te cobran 1,88 euros por minuto y no te lo dicen - y me dicen también que no hay cita previa. En la página web me conecto a las seis de la mañana y tampoco. Estoy cabreado, han pasado cinco meses”.

Tanta es la desesperación de Amadeo que ha llegado a “escribir al propio presidente del Gobierno para preguntarle qué está pasando, además de al ministro José Luis Escribá y la ministra María Jesús Montero” para que “ellos me den cita previa”. Esta carta la envió el 17 de febrero a Moncloa y tampoco ha recibido respuesta.

El zaragozano advierte que este problema no es solo cosa de la Administración estatal, sino que sucede en la autonómica donde Amadeo intentó “pedir cita previa para contraer mis segundas nupcias en el Registro Civil y me ha pasado lo mismo. He estado tres meses y medio y he terminado yendo a un notario y he pagado para que me abra un expediente matrimonial”.

Después de haberse recorrido más de cinco oficinas de la Seguridad Social, ante la imposibilidad de conseguir una cita previa, Amadeo llegó a llamar a la Policía cuando se encontraba a las puestas de una de estas oficinas junto a una mujer que no recibía la Ayuda Mínima Vital desde hace tres meses por el mismo motivo: “No sé qué hacer. Llamé a la Policía por indignación y porque me pareció inhumano de que nos dejaran esperando en la calle con frío, niños pequeños esperando... A la mujer le iban a cortar la luz y el agua” porque no estaba cobrando la ayuda al no poder tramitarla. “Hay que ser un poco más humanos”. Tanto la Policía, como los propios funcionarios, le explican que es debido a una saturación de trabajo y poco personal, lo que hace que los ciudadanos se encuentren en un callejón sin salida.