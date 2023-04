Alexandra, víctima de abusos sexuales: "Un menor debe saber que puede decir que 'no' si le dan un beso"

Cada día se registran en España una media de 7 casos de abusos sexuales cometido por menores. Un delito que ha aumentado y que está muy relacionado con los adolescentes. Según el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que recoge las sospechas de violencia contra los menores, en el año 2021 se registraron más de 21 mil casos en España, un aumento del 37 % respecto al año anterior. Y más de la mitad de todos estos casos tienen que ver con el maltrato físico y los abusos sexuales.

Eso son los que conocemos, pero hay muchos que por miedo a denunciar no se hacen públicos. Se calcula que apenas un 10% del total de todos los casos salen a la luz. Hablamos, por lo tanto, de la punta del iceberg, de un problema que sufren muchos niños y niñas de nuestro país. La educación y la capacidad para decir que NO son claves importantes para reducir estas cifras.

En muchos de estos casos hablamos de que los agresores son menores o grupos de adolescentes que se dejan llevar por miedo a sufrir rechazo del resto. Para frenar su actitud depende de cada caso. Lo normal es que lo primero sea la sanción para que ese niño vea que el Estado y la sociedad no permiten lo que ha hecho. Si sigue reincidiendo, habría que ir un paso más allá, con la libertad vigilada en un centro abierto o cerrada durante semanas, meses o años, según cada caso. Se trata de hacerle ver que todo lo que ha hecho es un delito muy grave.

El testimonio de una psicóloga que sufrió abuso sexual siendo menor

No hay que olvidar que detrás de cada caso, de cada agresión física o de cada abuso sexual hay siempre una “superviviente” con nombres y apellidos que han pasado por una auténtica pesadilla. Uno de estos ejemplos es el caso de Alexandra, que sufrió abusos sexuales de los 7 a los 9 años en su entorno familiar. Ahora, tras el paso del tiempo, es psicóloga y consigue ayudar a muchas personas que han pasado por su misma situación.

Alexandra ha relatado en La Linterna de COPE, explica que “hasta que no te pasa a ti no sabes cómo se siente”. Una de cada dos denuncias por abusos sexuales en nuestro país tiene a un menor como víctima. ¿Por qué hay tanto miedo en poder denunciar?: “El abuso no empieza con la agresión sexual. Hay otros factores que hacen que confíes en esa persona. Te regala cosas y te va engatusando. Cuando sucede el abuso, todas las personas que hemos pasado por ahí tenemos un shock y un dolor. No sabes reaccionar ante lo que me está pasando porque no te puedes defender. Es un abuso de poder y dominación que se hace a través de la sexualidad. Es difícil salir de ahí cuando hay una persona que te está manipulando y te coacciona a que no digas nada. ¿Qué haces cuando te dice que te van a separar de tu familia?”.

La psicóloga puntualiza que la educación es una de las principales soluciones para resolver este problema: “La prevención pasa por conocer las partes del cuerpo sin eufemismos, saber que tienes derecho a decir que no si te quieren dar un beso. De una manera inconsciente no se protege la corporalidad de la infancia. Se les enseña que no tienen decisión sobre su cuerpo”. Alexandra pone un ejemplo claro: “Si yo estoy en el supermercado y una señora le coge la cara, le diría '¡Qué haces!'”, mientras que si se lo hace a un niño lo permitimos.

Para finalizar, la psicóloga da las dos claves básicas para comenzar a erradicar esta lacra: “En un primer lugar hay que realizar una detección precoz, pero para ello hay que tener formación. La prevención hay que hacerla hasta que el niño es mayor de edad, eso es lo importante. Y segundo, credibilidad. Cuando un niño o un adolescente te cuenta que está sufriendo eso hay que creerle y poner una denuncia”.