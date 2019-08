Ada Colau se lleva un 'zas' por negar la existencia de una crisis de seguridad en Barcelona

En dos semanas, dos homicidios y siete apuñalamientos. Ocho personas asesinadas en 40 días. Cualquiera con dos dedos de frente podrá concluir que en Barcelona hay un problema. Si quieren, no lo calificamos, pero un problema es evidente que existe. Uno de los que tiene dos dedos de frente es el teniente de alcalde de Seguridad de la ciudad condal, Albert Batlle.

Este señor fue director de los Mossos. Así que algo sabrá de seguridad y también de la importancia de expresarse con exactitud cuando se habla de estas cosas. ¿No les parece? Bueno, pues no. Ni ustedes deben de tener dos dedos de frente ni el teniente de alcalde de Seguridad debe de tener mucha idea de lo que habla.

Para Ada Colau, lo que pasa en Barcelona es otra cosa. Es lo que tiene ser la alcaldesa del cambio.

Vamos a ver, Ada. Así que son hechos puntuales y no están conectados entre sí. Mira, que estén o no conectados es irrelevante para calificar lo que está ocurriendo como “crisis de seguridad”. En ocho meses ha habido 12 asesinatos. De esos, ocho se han producido en solo 40 días. Por tanto, no son puntuales sino periódicos.

Así que, por negar la existencia de una crisis de seguridad en Barcelona y calificar ocho asesinatos en 40 días como “hechos puntuales”, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se lleva un 'zas en toda la boca'.