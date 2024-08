"El porqué de los que intentan nadar a Ceuta está en la respuesta de Marruecos a la visita de Robles"

Audio

Me fijo en cinco ángulos de esta actualidad española y mundial que nos rodea. A cada cual más surrealista.



1.- Ceuta. Alguien me daba esta mañana una clave muy interesante sobre el por qué de la avalancha de jóvenes que intentan entrar en Ceuta a nado: y la clave es la respuesta de Marruecos a la visita de Margarita Robles a los peñones de Vélez, Alhucemas y Chasfatinas de la semana pasada.



2.- Ábalos, Koldo y el resto. Una panda perfecta para definir el sanchismo. Lo último es que el ex ministro, ex número 2 del PSOE y ex brazo derecho de Sánchez dice que los de Óscar Puente, que se han pasado. Que el ministerio de Óscar Puente actúa como un tribunal de excepción.









3.- Begoña y la familia. Suma y sigue. Declaración de los patrocinadores, el juez que sigue a lo suyo, el hermano (a saber Ande andará, seguro que currando no está), y el helicóptero.



4.- Cambio de tercio. Veo en ABC.es el vídeo de una entrevista flipante. Es un tal Cándido del Cerro. Aquí esta persona, condenado por violencia machista, ahora se llama Candy y se siente mujer. Y como él, el ertzaintza, los hermanos de los vestuarios del SAMUR y vete tu a saber.



Sinceramente. Desde el respeto y con educación, ¿a nadie se le cae la cara de vergüenza?



Y 5.- Venezuela. Maduro y Monedero juntos en un podcast que el botarate chavista ha puesto en marcha. Solo falta Zapatero. Así estaría todo el reparto para el bochorno y la náusea.



Posdata: Mañana comienzan los Juegos Paralímpicos de París 2024. Desde este 28 de agosto al 8 de septiembre 150 deportistas representan a España con el objetivo de superar las 36 medallas de Tokio 2020 -9 oros, 15 platas y 12 bronces-, en 16 de los 23 deportes del programa paralímpico.

Vídeo









Los 150 deportistas clasificados para París superan la cifra total de 135 que asistieron a Tokio 2020. En aquella ocasión, la expedición nacional la formaron 221 personas, mientras que ahora lo harán 259. La participación femenina será de 53 mujeres. En Tokyo lo fueron deportistas.



Nuestro Luis Munilla nos va a contar durante las próximas semanas nuestros éxitos y nos presentará a nuestros héroes. Juegos Paraolímpicos de París. Se nos ha llenado la boca y con razón de Eurocopa, de las medallas en París, de la vuelta de la Liga y, sinceramente, para admirar y aplaudir. Estos atletas Paralolímpicos ganen o no medalla.



Admirables, increíbles, superhéroes.