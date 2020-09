Expósito: "A toda esta panda el COVID les ha venido de perlas"

Audio

Me pregunto, con la que está cayendo, y lo que te rondaré... muchas veces me pregunto qué estaría haciendo mi padre. Cómo estaría afrontando este drama. Me pregunto, después del hambre que pasó y de robar bocadillos y de aprender a leer y a escribir en la mili... me pregunto cómo pagaría los impuestos... cómo mantendría a la plantilla...

El otro día lo comentábamos Jon Uriarte y yo, nuestros respectivos padres, ambos hosteleros, Luis y Carlos, ¿tendrían adjetivos suficientes para calificar a estos y estas progresistas y reformistas que nos gobiernan?

Nuestros padres fueron emprendedores a la fuerza como para que un virus les echara para atrás. Nuestros padres, como los tuyos, solo supieron trabajar y trabajar sin libranzas, sin horario, sin vacaciones y comparo su vida y sus problemas con nuestras vidas y nuestros problemas... y no hay color.

Y en estas que nos plantamos a punto de los cuatro millones de parados. Y en aumento. Y todavía tienes que oír sandeces tipo el amor a España de los batasunos o los de Esquerra. Para amor a España, a su tierra, o a su barrio el que tuvieron tu madre y la mía. Las que nos sacaron pa' alante y a las que estamos olvidando.

Y me fijo en los datos económicos que nos asolan, nos destrozan y nos agobian cada día y pienso en sus problemas y en los nuestros. Porque esa gente hizo la Transición y nosotros, esta generación, como que la estamos deshaciendo. Y no hay derecho.

Tengo la sensación de que a toda esta panda, el coronavirus les ha venido de perlas. Como que los árboles no nos dejan ver el bosque. 3.600 viviendas en Cataluña ocupadas... robadas por la cara ante la inacción del sistema; 800.000 personas en ERTE; más de dos millones y medio de autónomos que no van a cobrar ni una puñetera ayuda por cese de actividad.

Y todo ello... con el consejo de ministros más grande y más inútil de la Unión Europea con mil asesores repartidos para ese mismo Gobierno y con un mogollón de chupópteros y correveidiles imposibles de pagar pero a los que pagamos.

¿Te imaginas qué diría tu padre ante esta avalancha de vagos? Además de jurar en arameo, de cerrar el bar, de rogar al de la gestoría que arreglara los ERTE, el paro o como se llamaran además de todo eso, ¿qué?

Pues estoy seguro de mi padre, Carlos y mi madre, Paquita como Rosa y Luis los padres de Jon Uriarte se dejarían la vida currando aunque fuera solos. Y volverían a sufrir hasta lo insoportable en Amorebieta, en Talavera, en Bilbao o en Cuatro Caminos.

Y se echarían al pu... ñetero coronavirus por montera. Y se lo fumarían si pudieran y, eso sí, seguirían pagando la seguridad social y mogollón de impuestos.

En estas que me surge otro dato:133.000 empresas cerraron entre marzo y abril. El 98 por ciento pymes. De éstas solo han conseguido reabrir la mitad.

Y me imagino a mi padre y al padre de Jon viendo el telediario u oyéndonos por la radio y echando por esa boquita al ver a Pablo y a Irene en un chaletazo que te pasas. Y a Pedro soltando polisílabas en masculino y femenino y en consecuencia y a los presidentes y presidentas.

No sé, empieza el cole. Se reanuda el curso político y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor que el miedo al covid.

Me da a mi que el profe, tu médico y tu hacéis más por vosotros mismos que quien gobierna.

Así que ya sabes a obedecer, a pagar, a trabajar --si tienes esa suerte-- y a ser responsables.

Como tus padres, los de Jon o los míos.