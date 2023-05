Expósito, sobre Bolaños: "Como si la rabieta de un niño en el pasillo del supermercado le importara a alguien"

Audio

A vueltas con las cosas de Bolaños, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Cómo estarán de desesperados (y, por cierto, secos de ideas) que tienen que montar un pollo absurdo para salir en el telediario y en las tertulias. Como si la rabieta de un niño en el pasillo del supermercado (porque eso ha sido lo de Bolaños en el 2 de mayo, una pataleta de un malcriado) le importara a alguien.



Esta mañana le escuché a Luis del Val con Herrera al recordar aquella cita del propio Bolaños con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, en Barcelona. No hace mucho, cuando los servicios de protocolo del 'molt honorable' le pidieron que entrara en la reunión sin teléfono móvil. Y aceptó. Y se lo tragó. ¿Aquello no fue humillante?



Hablando del 2 de mayo pero del año pasado. El propio Bolaños reventó el acto en la Puerta del Sol contando el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles con el sistema Pegasus. Luego supimos que los espías eran marroquíes.



¿Alguien sabe, un año después, qué había o qué pillaron de aquel espionaje? Tampoco. Agua.



Por no recordar el episodio de las maletas de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, aquel esperpento del ínclito José Luis Abalos. Otro bochorno, otro espectáculo, otra vergüenza mundial, otro escandalo y aquí paz y después gloria.



O las balas a Pablo Iglesias y la navajita a Reyes Maroto. ¡Qué papelón! Pablo Iglesias haciéndose el héroe (o el ofendidito) denunciando ante Marlaska una auténtica idiotez que, por supuesto, quedó en nada.



Y Reyes Maroto, otra que tal baila, que dicen que se presenta a la alcaldía de Madrid o algo así y que salió con una foto ampliada de una navajita de esas de juguete.



Por no hablar de las humillaciones con los socios de Bildu y el PNV por los presos de ETA, o de cómo tragan y tragan con Esquerra Republicana y su amenaza de otro referéndum en Cataluña, o del desprecio al español en Cataluña, en Baleares y déjate la futura ley de Educación en el País Vasco.



Pero eso sí, con Isabel Díaz Ayuso por subir a una tribuna o con Moreno Bonilla, entonces SÍ. Que estos no van a darme un golpe de Estado.



Y Sánchez, a la vez, helicóptero arriba y helicóptero abajo. Falcon para allá y Falcon para acá. Dando lecciones de independencia de la Justicia, porque Núñez Feijóo cenó con la Asociación de Fiscales.





Y todo ello tras el dedazo de Dolores Delgado (Lola para Villarejo) como Fiscal General del Estados, tras la moción de censura con una sentencia fake del juez colega José Ricardo de Prada y tras Cándido Conde Pumpido como predidente del Tribunal Constitucional.



Y el tío pontificando sobre la independencia judicial con un par de... mítines.



Por cierto, que no se me olvide, sobre el Falcon. Leo en Voz Populi: La flota de aviones Dassault Falcon 900, operados por el 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas y a los que se les conoce bajo la denominación T.18 en el Ejército del Aire, llevan un 2023 operando a pleno rendimiento. En lo que va de año estas aeronaves han volado más de dos veces por día.



Y una curiosidad (o no) que leo en The Objective: la República Dominicana ha sido un destino preferente y estos aviones han aterrizado en al menos 27 ocasiones en esa isla en apenas dos años. Los destacamentos militares de La Romana, Boca Chica, San Pedro de Macorís o Miches han sido algunos de los destinos elegidos.





¡Ah! Y mi posdata: ¿Te acuerdas de la violación grupal por unos menores a una niña en un centro comercial de Badalona?



Leo en El Mundo: la familia de la menor de 11 años que sufrió una violación grupal en el centro comercial Màgic de Badalona abandonará en los próximos días la ciudad después de las amenazas que ha sufrido en las últimas semanas por parte del entorno de los agresores. Especialmente las amenazas verbales y físicas recibidas por el hermano de la víctima. Los agresores están a día de hoy todos en libertad, mientras se espera a que la menor violada declare ante la Fisalía en junio.



"Te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti. Y por mentirosos. Estás muerto, amigo", le mandó un joven del entorno de uno de los agresores al teléfono del hermano. Días después, otro joven le amenazó con un cuchillo a las puertas del colegio.



La familia víctima es de Ghana. Pero esto da igual. ¡Qué país estamos destruyendo! ¡Qué sociedad tan enferma estamos fabricando!.



¿Alguien del Ministerio de Igualdad ha salido en defensa de esta niña?