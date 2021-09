Expósito, sobre Bataclan: "131 muertos y casi 500 heridos hace seis años en París. No lo olvidemos"

Audio

Han pasado solo diez días y ya casi se nos ha olvidado. El pasado 30 de agosto, el último soldado occidental, un general norteamericano, abandonó Afganistán. Desde entonces hasta hoy, La foto de las afganas separadas de los hombres por una cortina en la Universidad, algún testimonio de antiguos colaboradores occidentales y poco más.

Por cierto. Hoy ha comenzado el juicio en París por el brutal atentado islamista en la sala Bataclán. Yo estuve allí. Aquello fue en noviembre de 2015. 131 muertos. El único terrorista vivo es Salah Abdeslam. A él y a otros 11 colaboradores les puede caer cadena perpetua. Ahora ponte, si es que podemos, en el lugar de las familias que se han quedado en Afganistán queriendo huir. Ponte en el lugar de esas mujeres escondidas, asustadas para siempre, perseguidas por sus talibanes y olvidadas por el resto del mundo.

Uno. Puede que haya pasado demasiado poco tiempo. El pasado 31 de agosto cambió el mundo. En cierto sentido, como cambió el mundo el 11-S de hace 20 años, pero al revés. Hay fechas concretas que marcan un antes y un después en la Historia: el 11-S, el 11-M, un 18 de julio de 1939, el 7 de noviembre de 1917 en Moscú o aquel 6 de junio de 1944 en Normandía. Pues bien, podemos afirmar que el pasado martes 31 de agosto de 2021, el mundo inauguró oficialmente un nuevo orden. Lo que no sabemos es hasta donde llegará ese nuevo orden.

Dos. Un nuevo panorama geoestratégico en el que rebosa China y se tambalea Estados Unidos. A la vez, en Europa permanecemos durmiendo la siesta y los malos dan palmas con las orejas desde cualquiera de nuestras fronteras. Y si Europa se amodorra, nosotros en España ni te cuento.

Tres. Entre los malos, hay dos niveles: los Maduro, Ortega, Castro o Kim Jon Un y las mil y una franquicias del terrorismo islámico que compiten y combaten a cual es más bestia. ¿Te imaginas a los dictadores (y dictadorzuelos) del planeta ante la "espantá" del mundo occidental en Afganistán? ¿Qué pensarán los cubanos muertos de miseria, las venezolanas prostituídas por el chavismo o los homosexuales de Irán? ¿Este mundo occidental es el que les ha de rescatar de sus dictadorzuelos?

Cuatro. ¿Cómo se reorganizarán a partir de ya los monstruos de Al Shabab, AQMI, Daesh, Boko Haram o Al Qaeda sabiendo que hasta la OTAN sale pitando a poco que se reorganicen los malos?

Cinco. En efecto. Se confirma que ha empiezado oficialmente un nuevo orden mundial ante el que haríamos bien en redefinir nuestras posiciones empezando por la Seguridad y la Defensa. Porque no solo vale con aplaudir a nuestros soldados, policías y guardias civiles. No. Hace falta una conciencia social de la que adolecemos, hace falta más dinero y, sobre todo, hace falta una Cultura de la Defensa integral y desacomplejada desde la más tierna infancia hasta las redacciones de los medios de comunicación.

Seis. Exportar el terrorismo. Seamos conscientes. Hace 10 dias cambió el mundo. O nos rearmamos moral, económica y militarmente o intentarán comernos a bombazos. La globalización existe y para los malos, más.

Siete. El factor tiempo no existe para el terrorismo islamista. Ellos matan, destruyen y se inmolan pensando en la eternidad mientras nosotros no vemos más allá de las próximas elecciones municipales o autonómicas. La conciencia de seguridad y Defensa es fundamental para la sostenibilidad de nuestra Europa y de nuestros sistemas democráticos.

Ocho. No, no vienen terroristas entre medias. Alguien que se lo sabe todo en esta materia me recuerda que los auténticos terroristas vienen en avión y, si me apuras, en primera clase. En patera o andando desde Irán o Mali vienen los más muertos de hambre.

Nueve. No me cansaré de repetir la inmensa vergüenza y la injusticia de comparar la situación de la mujer aquí y allí. La mera relación es tan absurda que resulta un insulto a la inteligencia. Lo que no entiendo es qué persiguen las Irene Montero de turno con esas sandeces.

Y diez, mi posdata: esto no ha hecho más que empezar. Deberíamos ser conscientes de ello de la misma manera que no deberíamos olvidar a aquella gente. Sobre todo a ellas. Hoy, casualidad del calendario, arranca el juicio de siglo en Francia por las matanzas yihadistas en sala Bataclán y alrededor de la plaza de la Repúblique. 131 muertos. Casi 500 heridos hace seis años en el centro de París. Seguro que te acuerdas. No lo olvidemos.