Ángel Expósito: “Sánchez no se fía de nadie, ya ni de Adriana Lastra"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, valora si aguantará los cuatro años que dura la legislatura con sus socios y cómo cambiará la vida después de la pandemia.

Aprobado el último plazo del estado de alarma. ¡Ojalá!, en efecto, sea el último porque más allá del politiqueo y las mentiras, de los pactos y las fake news oficiales, todo indica que este mal sueño de la pandemia se va dejando atrás. Por ahora.

De nosotros depende, en gran medida, que no se repita. Higiene, distancia, cumplimiento de las normas y enésimo llamamiento a la responsabilidad. Tu responsabilidad, la mía y la de los nuestros. ¿Y después qué?

Expósito reflexiona sobre el futuro después de la pandemia

¿Cómo estaremos en el mundo, cuál será la situación de la lucha contra el virus, aguantará el Gobierno, aguantará Europa?

Empezando por lo importante: Pienso (o quiero pensar) que antes de lo que pensamos sabremos más o casi todo del puñetero bicho. Y habrá tratamiento y habrá vacuna más pronto que tarde.

Los propios médicos y científicos me han dicho que ya saben cosas, que están más preparados y que nada sería igual. El mundo mundial seguirá su curso. Entre tensiones, riesgos y una nueva economía.

Por una parte, se endurecerá el pulso entre China y Estados Unidos: Elecciones americanas en noviembre, un régimen de Pekín fortalecido y con el zar de todas las Rusias en el Mediterráneo, en el Ártico y en Asia central a codazos, buscando el sitio.

Y los malos. Los riesgos mundiales que siguen por ahí y aquí dentro. El yihadismo continua su expansión retroalimentándose del propio virus, como nos explicó aquí el general Dacoba, director del Instituto español de estudios estratégicos. La Yihad prosigue en nuestra frontera Sur, que ya es la franja que confirman el Magreb y el Sahel y en el corazón de Europa.

Por cierto, estoy viendo la serie "La unidad", buenísima. Tan real y preocupante como la vida y la muerte mismas. Y dentro de casa.

Expósito, sobre el Gobierno después de la pandemia

Y en clave nacional, la pregunta del millón: ¿Aguantará este Gobierno imposible? Mi opinión, aunque parezca insostenible es que SI. Se necesitan entre ellos mismos como el comer. Ni Pablo se fía de Pedro, ni Nadia Calviño se fía de Pablo, ni Carmen Calvo de Garzón, ni Garzón de Pablo, ni Pedro se fía de Marlaska, ni el PNV se fía de Sánchez, ni nadie se fía de Esquerra, imagínate de Otegi, como para fiarse.

Pedro Sánchez no se fía de nadie, ya ni siquiera de Adriana Lastra, y absolutamente nadie se fía de él.

Bueno pues, aun así, este gobierno aguantará. Porque no tienen otra salida. Porque Pablo no piensa mudarse del casoplón y no quiere volver a Venezuela. Porque Pedro sabe que el día que lo deje, los barones y la baronesa se lo comen y no lo hacen ahora porque no se atreven.

Aguantarán porque los socios, ¡Ay! Los socios, Esquerra, Batasuna o el PNV, saben que nadie mejor para ellos en La Moncloa. Por eso aguantarán. Comprando votos, gastando dinero como si lo tuvieran, mintiendo incluso sobre las tumbas y las cenizas de nuestros muertos. Cargándose las instituciones sin contemplaciones.

Y todo ello, a la vez que tú intentas reconstruir tu empresa, encontrar trabajo y adaptarte a la nueva situación. Todo. ¡Viva el 8 M! Mientras tú lloras a tu muerto, a tu madre, sin que ni siquiera la contabilicen. Con todo eso, estos y estas seguirán con su proyecto de fondo.

Y les quedan tres años para su obra de ingeniería. La Justicia --en ello están--, los medios, los subsidios, los independentistas catalanes a lo suyo en cuanto recuperen el resuello, y la ley de educación, el CIS haciendo experimentos, y la gestión de la cosa económica. Y al fondo del todo, la Jefatura del Estado.

Y aquí me paro porque aún no me quiero cortar las venas. Tenemos un Gobierno partido en 2 en clave económica, un presidente del Gobierno que derrota hacia el populismo y el déficit de manera suicida, y una Unión Europea que, aún debilitada, deber ser nuestro salvavidas.

¡Y ojalá! sea así. Porque si esto depende de Pedro y Pablo estamos jorobados. ¡Ojalá! la Merkel o quien venga detrás ponga sentido común y sentido europeo a la que ya tenemos encima porque si no...