Expósito: "Sánchez destroza el "susanismo"... cuando Susana perdió por el propio Sánchez"

Esto de elaborar las listas electorales debe tener su aquel. Me temo que se confirma aquello que dijo el primer canciller alemán, Konrad Adenauer, uno de los padres de la idea de Europa: “Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido".

U otra que se atribuye al primer ministro italiano Giulio Andreotti: “En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido”.

O Pío Cabanillas Gallas, hombre clave en la Transición... Ex ministro de tantas cosas con Adolfo Suárez: "Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros".

Pues bien... Algo así debió pensar ayer Susana Díaz, ex presidenta andaluza, ex contrincante de Pedro Sánchez y todo pinta... Futura ex lideresa del PSOE. ¡Qué cara, qué poema, qué dura es la política... Sobre todo cuando pierdes... Sobre todo cuando pierdes por culpa de otro... Y es ese otro el que además... Te la clava. Con perdón.

1.- Susana Díaz dijo ayer mismo... Tras la debacle de los suyos en las listas electorales... "Tomo nota". Como si quisiera decir... Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos.

Lo que no pensó Susana Díaz es que ya no es presidenta de Andalucía. Ya no manda. Por increíble que le parezca.

2.- Dijo Pedro Sánchez: "abrimos el PSOE al talento" y añadió José Luis Ábalos, fiel escudero... "todos tomamos nota". Lo que en román paladino quiere decir: "Ahora habrá talento... Porque antes no lo había"... Y "todos tomamos nota...PREPÁRATE Susana, que esto no ha hecho más que empezar".

3.- Lo más alucinante es que todos y ella, saben que en un enorme porcentaje... La culpa de que la PSOE no gobierne en Andalucía la tiene Pedro Sánchez. Porque hubo cientos de miles de votos que, en las elecciones andaluzas, votaron contra la moción de censura de Sánchez con Batasuna, con Rufián, con Pablo iglesias y con el PNV.

Si no hubiera sido por eso... Susana Díaz seguiría siendo presidenta de la Junta de Andalucía. Pero... ¿Sabes qué?... Se confirma otra cosa... Estoy seguro... Pedro Sánchez da por bien perdida Andalucía... Si a cambio se carga de raíz el susanismo. A las pruebas me remito.

4.- Pepe Blanco... O una nueva edición de la historia de "cómo matar al padre"...

Estaba más o menos cantado... No había más que oír y escuchar a los eurodiputados socialistas españoles en los últimos tres años. Lo que ha salido por esas poquitas sobre Pedro Sánchez...

Así que Pepe Blanco y Elena valenciano... Adiós. Y habrá más.

Lo curioso es que José Blanco fue el padre político del propio Pedro Sánchez. Años atrás, el propio ex secretario de organización del PSOE se encargaba de promocionar a sus jóvenes cachorros... Como Óscar López y un tal Pedro Sánchez... Que por dos veces se quedó fuera de juego... Sin escaño por un puesto en la lista.

De hecho... Sánchez fue diputado en dos ocasiones por sustitución de Solbes y de Cristina Narbona.

De nada le ha servido a José Blanco la sobreactuación tras la huída de Soraya Rodríguez hace unos días.

5.- Ahora dice el ex ministro de Fomento que deja la política. Pero como suele ocurrir en estos casos... Como le ocurrirá a Susana Díaz... Eso no es del todo cierto. No dejan la política... No... La política y el partido les deja a ellos y a ella... Que no es lo mismo.



Por lo demás... En otras listas también aparecen novedades, cuanto menos, interesantes. Como marcos de quinto ex vicepresidente mundial de Coca Cola o el abogado del estado Edmundo Bal... Ambos en Ciudadanos.

El jurista, que ejercía como abogado del estado en el juicio del Procés, hasta que la ministra de justicia le obligó a mentir... Ha estado está mañana aquí con 'Herrera en COPE'.

Lo dicho...MUY Interesante... Como la incorporación del economista Daniel Lacalle a las listas del PP.

Digamos que estos tres... Si que han estudiado. Y triunfado. Uno en Estados Unidos a nivel mundial; otro uno de los más importantes gestores de fondos en el mundo… y el tercero... Abogado del estado con 25 años.

Compara. Tan solo compara trayectoria, currículum y resultados.