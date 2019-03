Expósito: "Relevo en Podemos, todo indica que quedará en casa"

Un testigo, el coronel Pérez de los Cobos, actual jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y hace año y medio digamos que fue quien se comió el marrón de mandar o intentarlo, el dispositivo de fuerzas del orden en Cataluña.

Luego haremos consideraciones políticas y haremos tertulia en torno al juicio y al procés, pero coincidirás conmigo en que tuvo que ser muy complicado comerse aquel marrón. Como el de Enric Milló como delegado del gobierno y jefe de facto del 155.

Había que estar allí. Hubo que evitar los muertos que buscaban y todo ello a sabiendas del nivel de disparate y sin experiencia ante un golpe de este tipo. Hoy es muy fácil enjuiciar, como hacemos, pero había que estar allí.

Un relevo, no sé si inminente o para un poco después... Irene montero con Carlos Franganillo en TVE. Tres dudas y una evidencia lo evidente es que podemos se diluye. Y que el macho alfa aprovechó la excusa de la baja de paternidad para ir quitándose de en medio.

Dudas cuándo, cómo y quién. Cuando: no sé si será ya para elegir candidata a las generales o después del batacazo que si o también, podemos se va a meter en las elecciones. Cómo, pues simulando primarias a la búlgara. Con Echenique, ese jurista que acusa gratis de violación o que pacta los presupuestos del estado con el gobierno. Echenique como druida. ¡Ah! y con monedero como padrino.

Y quién, ella. Esto es una dinastía. Como Kim Jon Uno como Daniel Ortega en Nicaragua. Dijo Irene Montero que el relevo será pronto (desde luego lo habrá oído de sus fuentes en Galapagar) y que será una mujer. Pues ya está, todo queda en casa o en el casoplón.

Un personaje. El profesor Sosa Wagner. No soy objetivo. Es de esas mentes que si se juntara junto con otra docena que yo me sé para gobernar otro gallo nos cantaría. Esperemos que no tenga razón pero evidentemente que los indepes catalanes no van a poder declarar la independencia por sus santos, por su santa barretin pero que por el camino van a hacer todo el daño posible desde luego que sí.

Ni España, ni Europa, ni casi nadie puede permitir un golpe de estado revestido de supremacía y de superioridad racial. El problema es que para esta gente hay una causa superior. Que es reventarlo todo. Los ultras del Brexit querían dinamitar la Unión Europea y lo consiguieron; los ultras italianos lo mismo y ahí están como los rusos y los neonazis belgas y los holandeses y los franceses exactamente igual que los ultras independentistas catalanes y los ultras de podemos por el otro lado.

Es cuestión de los anti sistema. Es cuestión de cargarse la Democracia española ya que no pueden cargarse a España. Y en ello están. Que los árboles del juicio del procés no nos impidan ver el bosque de sus objetivos.

Y ahora un obituario. Ha muerto Mercedes Junco. Doña Mercedes Junco. La fundadora de la revista HOLA. Sin duda algún una persona para la historia del periodismo español.

Mercedes Junco junto a su esposo Antonio Sánchez fundaron la revista hola en 1944 y ahí sigue hasta hoy. Yo tuve la suerte de conocerla y de publicar en hola… multitud de veces. Durante mi etapa como reportero de Europa Press. Y recuerdo aquella entrevista con la infanta cristina cuando fue a las olimpiadas de Seúl y aquella última entrevista al duque de Cádiz en París o las fotos de Lady Di.

Hay periodistas que pasan desapercibidos por su redacción o editoras de las que apenas se habla, precisamente, por su éxito. La historia de HOLA con Doña Mercedes, con su hijo Eduardo Sánchez Junco, con su nieto y con Osborne y Tico Medina y con el fotógrafo Juanito Chávez son parte de la historia del periodismo español y los que tuvimos la suerte de publicar en HOLA y de conocer a doña mercedes. Hoy estamos de luto.