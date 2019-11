Expósito: "Me quedo con el ejemplo, el valor y los valores de Roberto Bautista"

Vídeo

El pasado fin de semana, otra vez gracias al deporte, volvimos a experimentar esa sensación de orgullo tipical spanish que, de vez en cuando, nos explota.

Y digo que otra vez nos inyectaron un litro de sangre de tigre, gracias al deporte, porque el equipo español de Copa Davis nos dio una lección inolvidable. Fue algo así como un meneo. Un zarandeado. Un bofetón de autoestima. Un bombazo de valores con mayúsculas, con una raqueta de tenis en la mano.

En otras ocasiones, ya experimentamos algo parecido con Iniesta y el Mundial de Sudáfrica, con los Gasol y compañía, por supuesto infinidad de veces con Nadal, con Arantxa… Pero creo no exagerar si digo que con Roberto Bautista se ha batido un récord.

Audio

Todo empezó con esto que dijo este hombre nada más ganar la Copa Davis el domingo por la noche.

El otro día, a vueltas con los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, el abrazo con Pablo Iglesias y las negociaciones con Esquerra Republicana, Alfonso Guerra se refirió a la manía autodestructiva de los españoles. Y tiene razón.

Por eso, cuando aparece alguien y te da una lección de orgullo, hay que agradecérselo.

Mira. Anoche en El Partidazo, Juanma Castaño entrevistó a Roberto Bautista. Una de esas entrevistas para enmarcar. En cuanto terminó, le envié un mensaje a Juanma: “Entrevistón”. Y me respondió: “Brutal”.

El espíritu de lucha. La ética. El honor. No somos conscientes de lo que somos, ni de lo que hemos sido. No somos conscientes ni de la historia ni de los valores que, a buen seguro, intentaron inculcarnos la generación de nuestros padres. El esfuerzo, la humildad, el trabajo, la recompensa y la honradez.

La familia. Un tipo que lo está consiguiendo todo en la vida. Con poco más de 30 años. Un chico de un pueblo de Castellón que llega a la súper élite de lo suyo. El tenis. Una súper élite de pijos, viajes, lujos, jets y salas VIP. Un tipo que, sin embargo, tiene una aplicación en el móvil que le ha permitido ver a su padre agonizante. Agonizando.

Y lo que es la boda. Roberto se casa este sábado, con Ana.

No hay país en el mundo donde se entremezclen la sanidad, la solidaridad, la familia, el clima, las pensiones, la comida… En ningún sitio del planeta se puede vivir como aquí. En ningún país del mundo se vive como aquí y, sin embargo, no lo sabemos.

No sólo no lo sabemos, sino que lo negamos y renegamos de ello. No tenemos derecho a no estar orgullosos. De nosotros y de los nuestros.

¡Qué lección de vida! Sí señor.

Enseguida vamos con Esquerra, con el abrazo de la mentira entre Sánchez e Iglesias y con las sentencias nuestras de cada día.

Mientras tanto, hasta entonces, me quedo con Roberto Bautista. Recupera la entrevista de Juanma Castaño con este tío. Anoche en El Partidazo.

Con su ejemplo y su valor. Con sus valores.