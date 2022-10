Expósito: "¿Qué tienen que ver el surf y la pelota vasca con los Presupuestos? Que Sánchez siga un año más"

Audio

Que Sánchez es capaz de lo que sea con tal de seguir en la Moncloa otros cuatro años más es evidente. Le da lo mismo su partido, España como nación, la economía, la sociedad española, todo le resbala olímpicamente. Es inasequible al Falcon, al helicóptero Superpuma, a la señora planchándole el mantel en su documental, lo que sea.



Fijate, los Presupuestos estos que se ha sacado de la manga son lo de menos. Total, no se los cree nadie. Te recuerdo que es la número dos del PSOE. Te lo juro.



Desde la ley Trans a las selecciones deportivas autonómicas pasando por el delito de sedición, todo vale. Lo próximo, a este paso, será que Sánchez reciba a Puigdemont en Torrejón, que haya 17 ligas de fútbol en España (una por cada autonomía), y que la Guardia Civil se vaya definitivamente del País Vasco y de Cataluña. Y no es por dar ideas.



Y si no, escucha. Por partes:



1.- Ley Trans. Errejón plantea una vía para que menores de 12 años también puedan cambiar de sexo. Más País pide incluir en la autodeterminación a los niños que lleven dos años con el nombre modificado. Lógicamente este añadido sólo sería aplicable para niños de 11, 10, 9 años. Así, de llegar a aprobarse esta modificación, menores de 12 años con el consentimiento de sus padres tendrían capacidad de iniciar el proceso para cambiar de género ante un juez varios años antes de lo previsto actualmente por el Gobierno.



Con 9, 10 u 11 años, propone Errejón, puedes empezar a cambiarte de sexo.



2.- Bildu pone el foco en la expulsión de la Guardia Civil en plena negociación por los Presupuestos. Con la política de dispersión virtualmente extinta, Batasuna (o como se llamen) aumenta la presión sobre su otra gran reivindicación: Expulsar a la Guardia Civil.



Bajo el recurrente lema “Alde Hemendik” ("Que se vayan", en euskera), Bildu ha relanzado su campaña e insisten en que la presencia de la Guardia Civil en País Vasco y Navarra está fuera de lugar, toda vez que ETA anunció su disolución hace años.



3.- Moncloa cree que rebajar la sedición no le desgasta. El acuerdo con Esquerra está más cerca una vez que ERC acepta reducir la pena y renuncia a eliminar el delito. Una pena menor conlleva también una reducción de la prescripción, lo que podría exonerar a Marta Rovira.



4.- El Gobierno negocia otro gesto hacia Esquerra Republicana para rebajar multas por desórdenes de los CDR tras el 'procés'. Los dos partidos ya pactaron flexibilizar el régimen sancionador de la ley de seguridad ciudadana.



5.- Ya te contamos que el PNV logra que el Gobierno autorice la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf en lo que consideran un “hito histórico”.



¿Y lo siguiente? ¿Sabes qué tienen que ver el surf y la pelota vasca con los Presupuestos? Muy fácil, nada salvo permitir que Sánchez siga por lo menos un añito más. Dicho de otro modo: Si tu fueras Junqueras, Otegui, Ortuzar, Rufián, Puigdemont o Txapote, ¿a quien querrías en la Moncloa?



¡Ah! Y mi posdata: El español que desapareció cuando viajaba a Qatar andando para ver el Mundial estaría preso en una cárcel de Irán. Días atrás te contamos la historia y la desaparición de Santiago. Según un canal de televisión iraní este aventurero fue detenido junto a su traductor cuando visitaba la tumba de Mahsa Amini, la joven kurda que murió hace un mes por llevar mal puesto el velo.



Santiago Sánchez desapareció hace tres semanas y hoy se ha sabido que podría estar preso en una cárcel de Teherán. Su delito: Visitar la tumba de la chica cuya muerte originó protestas por todo el país reprimidas por el Gobierno. "Según los informes recibidos por Iran International, Santiago Sánchez, fue detenido en la ciudad de Saqez y luego trasladado a Teherán".



Santiago salió de Alcalá de Henares el pasado 8 de enero para llegar a Qatar en la primera semana de noviembre. Su pista se perdió el pasado 2 de octubre, cuando estaba en la zona del Kurdistán iraquí, a cinco kilómetros de la frontera de Irán.