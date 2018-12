Expósito: “Que nadie se engañe: se trata de reeditar la moción de censura”

Reunión Torra - Sánchez… como en el fútbol... Primero se pone el que juega en cada y después el visitante. El terreno de juego... El Palacio de Pedralbes... Por eso de seguir siendo progresista y reformista.

Ya sabes, la delegación del gobierno no viste demasiado. Menudos somos las izquierdas... Porque como todo el mundo sabe... Torra y Puigdemont y Artur Mas y los pujolone son de izquierdas… ¡ja!.

Varias claves entorno, bajo, sobre o tras la cumbre Torra – Sánchez...

1 - Lo que digan de lo que han hablado... Yo... No me lo creo. Ni Torra está tan zumbao como para plantear la independencia en serio... Ni Sánchez es tan irresponsable como para meterse en el tribunal supremo.

2.- Tampoco me creo que sea casualidad... Que la reunión se celebre hoy y que los indepes catalanes aprueben el techo de gasto. O lo que es lo mismo... Se reedita el pacto de la moción de censura. Como tampoco es casualidad que se acceda a la reunión bilateral y los presos desconvoquen la huelga de hambre.

3.- Me imagino a los barones --a la baronesa ya no le quedan lágrimas-- me imagino a Lambán, a Fernández Vara y a García Page echándose las manos a la cabeza. ¿¡Por dios, Pedro, no te has enterado de lo de Susana!?

4.- Lo del diálogo... Así... En valores absolutos está muy bien. Como la paz y la concordia y el viva la gente... La duda es... ¿y cuando se hayan ido los ministros, las ministras y la persona del presidente?

5.- Dentro del consejo de ministros... Que yo sepa... Dos... No querían este show. El resto ni pincha ni opina... Les basta con tapar sus sociedades interpuestas, las multas de la CNMV y las comilonas con Villarejoy.

Eso sí… todos juntitos… a tragar.

6.- Los independentistas catalanes, empezando por Esquerra, saben que tienen que mantener a Sánchez como sea. La orden de Puigdemont es "salvar al soldado Sánchez". Porque el tándem rivera - casado o al revés… siempre sería peor para el procés.

7.- La foto con la bandera en Pedralbes o los mil y pico policías y guardias civiles de refuerzo...NO Significan que el estado haya vuelto a Cataluña. Lo ha hecho... Si... Un ratito.

8.- Pasado mañana, y la semana que viene... Después del juicio... Los CDR seguirán atemorizando, pavoneándose... Puigdemont seguirá de vacaciones; los pujolone contando dinero y torra seguirá sin ponerse la camisa de fuerza. ¡ah!... A la vez, casi la mitad de los catalanes seguirán perseguidos, vigilados, insultados y adoctrinados.

9.- Sánchez no se da cuenta de algo fundamental. Esa cumbre, el consejo de ministros en la Llotja y la bilateral entre ministros y consellers... Son una humillación para una enorme cantidad del resto de españoles... Humillación que se suma al hartazgo.

10.- La clave es seguir en Moncloa. En tres etapas... Primero fue llegar mediante una moción de censura vergonzante. Segundo... Aguantar hasta el final como sea... Y tercero, cuando "su persona" quiera... Elecciones generales y a reeditar la moción de censura.

En concluyendo... Me temo que de eso es lo que han hablado Torra y Sánchez en la choza de Pedralbes.. Por cierto, a tiro de piedra del parking donde esperan el Falcon, el Airbus y los pilotos del ejército del aire... Haciendo de chófers... Que esa es otra.

El tema es que uno aguante hasta las generales y que el otro siga mamando del independentismo sin ser independiente. ¿Para qué?... Para que el uno y los otros sigan de la mano... Después.

Y todo ello aderezado con una pizca de presos y el fin de la huelga de hambre... Y otro poco de presupuestos generales y de techo de gasto.

El tema de fondo... Que no nos la den con queso... O dicho de otro modo para que nadie se sienta excluido... "Que no ens la donin amb formatge".

El quid... Es repetir y mantener el inenarrable pacto de la moción de censura.