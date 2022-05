Expósito: "¿Se pueden pagar las pensiones en España a este nivel de déficit 'in crescendo'?"

Audio

Ya, ya sé que esto de la Economía es un lío, que cuando te hablan los políticos parece que todos tienen razón. Ya sé que los términos déficit, deuda, PIB, fondos europeos o tipos de interés se nos escapan. Pero lo que seguro que entendemos es el término precio de los tomates, la barra de pan, llenar el depósito o la bombona de butano. Y no te digo la pensión de jubilación.

Por partes:

1. El depósito de la gasolina. Hace un rato he echado gasolina. No sé tu experiencia pero casi me da un parrús: por primera vez en mi vida, el contador del combustible ha pasado de dos dígitos. 101 euros con dos céntimos. Luego vino el descuento de 20 céntimos y la sensación de echar gasolina y que el contador no para.

Hoy, mi contador en mi gasolinera habitual ha sobrepasado lo 100 euros el depósito.

2. Esto, a la vez que el verano se presenta a tope. Ayer mismo desayuné en Monesterio, de vuelta de Cádiz, y el propietario del bar Mallorca me dijo que San Isidro, la Semana Santa habían sido de récord absoluto. A tope como nunca. Y ¡Ojalá! sea verdad pero deberíamos ser conscientes de que como decía aquel anuncio: "aunque usted pueda pagarlo, España no puede" ¿Te acuerdas? Que los árboles no nos impidan ver el bosque.

3. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en marzo un aumento del 0,85% respecto a febrero, hasta alcanzar el máximo histórico de 1,453 billones de euros. El 117,7% del PIB, según los datos del Banco de España. En el último año, la deuda pública ha crecido un 4,4%, con casi 61 mil millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la pandemia y la guerra en Ucrania.

4. La bombona de butano. Récord histórico: el precio de la bombona de butano, un 40% más caro que hace un año. La bombona de 12,5 kilos incrementa su coste casi un euro desde hoy, alcanzando su tercer máximo histórico consecutivo con 19,55 euros. Casi 20 euros la bombona de butano de toda la vida.

Ahora que salga Irene Montero con esa cara de mala leche perpetua. La portavoz del Gobierno haciendo virguerías o Nadia Calviño. A ver cómo explica ahora aquello de la estigmatización de las mujeres por la regla. El Consejo de Ministros más amplio de toda Europa y la bombona de butano a 20 euros.



5. Pensiones. Tenemos un déficit de 24.000 millones en nuestro sistema de pensiones. Si se aplica la inflación, las pensiones supondrían 10.000 millones más este año.

Seamos sinceros: ¿Se pueden pagar las pensiones en España a este nivel de déficit 'in crescendo'? Porque cada vez hay más jubilados, por suerte y por más tiempo de vida.

Y otra. Seamos ahora crudamente sinceros. ¿Tu crees que cobraremos la misma pensión de jubilación que hoy cobran nuestros mayores?

¿Sí o no? Exacto, yo pienso lo mismo. No cobraremos lo que hoy cobran nuestros mayores. Cobraremos menos.

¡AH! Y MI POSDATA. A vueltas con el regreso a España (por un par de días) del Rey Juan Carlos. Ya sabes, todo pinta que este fin de semana se pasará por Sanxenxo (Pontevedra). Esta mañana la Asociación Concordia Real Española ha presentado un informe muy interesante. Los protagonistas han sido Eduardo Serra, Carlos Espinosa de los Monteros y Fernando Ruiz como coordinador del proyecto.

Datos: Los más de 200 viajes diplomáticos de Don Juan Carlos habrían supuesto más de 62.000 millones de euros para la economía y las empresas españolas. Viajes entre 1978 y 2014. Ese cálculo obtenido a raíz de 30 millones de documentos y tratados y analizados por inteligencia artificial, supuso un total de casi 2.500.000 de puestos de trabajo.