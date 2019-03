Expósito: "Por una política de seguridad y defensa de Europa"

Mi resumen del día centrado, precisamente en el 8 de marzo con un escándalo, una pifia y la ultima de Pablo Echenique que no tiene desperdicio. Pero antes un suceso incalificable: “Hallan en Cádiz una "casa de los horrores" en la que expoliaban a ancianos”

La Guardia Civil ha detenido a una pareja de supuestos cuidadores que mantenían a ancianos encerrados en una "casa de los horrores", drogados y alimentados mediante sondas mientras se apropiaban de sus bienes.

En la denominada operación Teydea, además de la pareja, han sido detenidas otras cuatro personas e investigadas nueve más, dentro de un entramado que se habría apropiado en poco tiempo de más de 1.800.000 euros de cinco de sus víctimas. Este infierno estaba en Chiclana de la Frontera.

La operación ha permitido rescatar a una anciana holandesa y a un anciano alemán, a los que los detenidos supuestamente "cuidaban" y mantenían encerrados, drogados y alimentados mediante sondas nasogástricas, en lo que la Guardia Civil ha calificado como "la casa de los horrores”. Hay delitos incalificables. Hay casos especialmente repugnantes pero este...

Ahora algo así como un especial previo al 8 de marzo, día de la mujer: primera protagonista, la secretaria judicial durante aquel encierro en la Conselleria catalana de Economía que ayer declaró en el juicio del procés, Montserrat del Toro. A raíz de esta declaración, las redes sociales de lo peor de los independentistas, los medios afines y hasta tv3 publicaron su imagen a pesar de la prohibición por parte del Tribunal Supremo.

¿Dónde están las feministas defendiendo a esta mujer? en las redes de esta panda de supremacistas se insta incluso a que la violen. ¿Alguien ha escuchado a las progresistas y reformistas como Ada Colau o las de la CUP por no decir otras más cercanas, alguien las ha oído salir en defensa de Montserrat del Toro? Es más, ¿Alguien se ha puesto en su piel, aquel día, y a partir de hoy?

También referido al 8M algo más chistoso. Supongo que conoces la polémica sobre el cartel de Pablo Iglesias, ese “vu – él – ve” del líder de Podemos, puño en alto, que anuncia su retorno para el 23 de marzo. Aparte de la pifia, por no decir de la cagada lo mejor es cómo Pablo Iglesias intenta corregir, lo curioso es su uso del lenguaje.

Dice el macho alfa en Twiter: “También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. sí se puede.” “No me siento identificado”.

De entrada no es el primer paso. Sería en todo caso el segundo. Hace poco al ser preguntado sobre Venezuela y esas cosas que decía que si sentía envidia del pueblo venezolano, que si Chávez, Pablo Iglesias dijo, literalmente: “No comparto lo que dije”.

El lenguaje español es riquísimo, pero no comparto conmigo es imposible. No comparto contigo o con aquel, pero conmigo no me queda más remedio que compartirme machote. Pues ayer igual, “no me siento identificado”. Pues lider supremo se te ve muy claramente. Se te identifica perfectamente. El de la coleta de espaldas, puño en alto que reaparece el 23 de marzo al grito de “si se puede” ese eres tu. No comparto conmigo y no me identifico yo a mi mismo ¡qué jeta!.

Y la ultima. Una perla, Echenique en Radio Nacional. Le preguntan si va a hacer huelga por el día de la mujer. dice que él no, pero que sus compañeras mujeres de Podemos si harán huelga. Ante la pregunta de por qué no secunda la huelga Echenique, feminista como su jefe supremo responde: “Es que yo tengo mucho trabajo”.

¿Te imaginas que Pablo Casado o Albert Rivera dicen que no hacen huelga porque ellos tienen mucho trabajo? ¿Qué pasa, que las mujeres tienen menos que hacer esa es excusa? A lo mejor este tampoco se comparte o tampoco se ve identificado, pero esta muy clarito, Echenique las has cagado tú también.

Pero da igual. Ahí le tienes, pactando los Presupuestos del Estado, defendiendo a aquella asesina candidata por Ávila y ahora con mucho más trabajo que las mujeres. Bueno pues que según las encuestas, a este y a su jefe, los vamos a tener hasta en la sopa con el nuevo gobierno progresista, reformista de Pedro Sánchez. A poco que dé la suma. suma, por supuesto con los independentistas catalanes, que también son muy feministas.