Expósito: "A pesar de la sentencia, el procés continúa y no deberíamos olvidarlo"

No seré yo quien se ponga aquí a opinar jurídicamente sobre la sentencia del procés. No soy absolutamente nadie para opinar sobre una sentencia como esta, nada más y nada menos, que dictada por la sala segunda del Tribunal Supremo.

13 años de cárcel para Junqueras, 12 para Turull, Romeva y Dolors Bassa, 10 y medio para Rull y Forn; 9 para los Jordis; 11,5 para Carme Forcadell; y un año y ocho meses para Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó.

Porque la sentencia, haya sido la que ha sido... Es un triunfo del Estado de derecho. Fe las garantías jurídicas vistas, oídas en directo. Del juez Marchena y del resto de jueces de la sala.

Me niego a opinar de la sentencia como si se tratase de la Selección Española de fútbol. Todos los españolitos llevamos un seleccionador dentro. Lo que nos faltaba es que llevemos también un magistrado del Supremo.

Dicho lo cual. 10 claves.

1.- Recuerda este corte de Pedro Sánchez. Mayo 2018 en plena campaña para acabar con Rajoy. Bien clarito. luego vino la moción de censura... El apoyo de los indepes. y ya en octubre el cambio de criterio de la y Abogacía del Estado. ¿Casualidad? Lo dudo.

A los pocos meses, recuerda, aquella escena de Oriol Junqueras en el Congreso: "Tenemos que hablar". A lo que Sánchez respondió: “no te preocupes”.

2.- El Barça, el Girona, los CDR, los perroflautas o Torra prometen con montar el pollo. Fuera cual haya sido la sentencia la iban a montar, así que lo que me pregunto es cómo es posible que el jefe máximo de los mossos sea a la vez el jefe de los CDR. ¿Cuándo miente?

3.- A ver qué hacen Torra o Torrent ahora que ya saben cómo se las gasta un Estado a la hora de defenderse. ¿Se atreverá Torra a proclamar la independencia desde el Parlament o a ocupar la Delegación del Gobierno? ¿Se atreverá Torrent a hacer lo que hizo la Forcadell?.

Yo lo dudo. ¿O saldrán por patas a Suiza y a Waterloo? Lo dudo también.

4.- A ver si vuelve el jefe. Puigdemont, con un par de barretinas ha tuiteado esto: "100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, como nunca. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per europa. Per catalunya.

“Ara mes que mai... al vostre costat”. ¿Tendrá jeta?

La distancia entre Lledoners y Waterloo es de 1.235,7 kilómetros. ¡Qué poca vergüenza!

5.- Dice Puigdemont: "por europa. por Cataluña". Precisamente es Europa el gran muro de contención. El día que la Unión Europea deje de ser la Europa de los estados... Europa se irá al garete.

Por eso, los apoyos de Puigdemont son los ultras y neonazis de la UE.

6.- A ver Artur Mas y Jordi Pujol. ¿a que no hay para poner sus bienes, fortunas y dinero en apoyo de la causa? Porque los 'Pujolones' planificaron todo y Artur Mas fue quien encendió la mecha.

¿Ande andarán Mas y Pujol?

7.- El legislador nunca pensó que podríamos llegar a esto. ni en los primeros parlamentos democráticos ni después. Un golpe de estado desde dentro del propio estado.

En este sentido, la gran pifia histórica fue y es la ausencia del Estado en Cataluña. en Seguridad y en Educación. Y así seguimos. Y otra pata más: los indepes, con Puigdemont a la cabeza, nunca pensaron que el Estado es tan fuerte. El Estado son los jueces y la Guardia Civil.

8.- El pressing continúa y se incrementará en colegios, universidades, centros de salud, a los mossos y en las administraciones.

9.- Hay elecciones generales el próximo 10 de noviembre. y me pregunto: ¿por qué Otegui y/o Rufián prefieren a Sánchez como presidente del Gobierno antes que a casado o rivera?

En este sentido: ¿por qué Bildu batasuna o Esquerra Republicana, y subrayo lo de "republicana", poyaron la moción de censura y le siguen apoyando?

y 10.- El procés continúa. Porque lo olvidamos durante muuuuuchos años. Continúa y lo olvidamos en clave interna en el exterior.

Son muy plastas. Están iluminados por una historia y una república inventadas. Se creen una etnia, un idioma y una tierra superiores.

Y son tan pesados como infantiles. El procés continúa y no deberíamos olvidarlo.