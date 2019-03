Se nos está olvidando Venezuela y no hay derecho. Se están muriendo de hambre, de torturas se mueren de miseria y entre la basura como las ratas y no les estamos haciendo ni caso. Contamos algo cuando hay un secuestro destacado, repetimos la nueva bravuconada de Maduro y poco más. No tenemos derecho a olvidarnos de lo que está pasando en Venezuela. Hace unos días, le pregunté a alguien que sabe de este drama ,¿Qué está pasando allí? ¿Quién va ganando en Venezuela?

Me respondió que aunque el futuro debería ser inexorable cada día que pasa es un día más que gana Nicolás Maduro. Un personaje para la vergüenza del mundo entero y ahí le tienes, a él y a toda una pléyade de mafiosos corruptos disfrazados de militares, que han repartido sus inmensas fortunas por el mundo entero. Vamos por partes.

El papel de España. El papelón que estamos haciendo es inenarrable. Por razones históricas, estratégicas, económicas, por razones culturales y hasta personales. España deberíamos estar liderando el Pressing y las acciones contra los sátrapas que manejan los rescoldos de ese inmenso y riquísimo estado fallido que es Venezuela.

El Gobierno de España se esconde detrás de la Unión Europea cuando tendría que ser al revés. Nadie entendería que Francia se escondiera detrás de Bruselas ante los conflictos en Malí o en el Chad. Bueno pues nosotros si. España, ante un drama humano que no se recuerda en Hispano América escondemos la cabeza debajo del ala. Que les den. Que se mueran.

Pero ¿Por qué?. No me puedo creer que todo sea por la hipoteca con Podemos. Me resulta inconcebible que un Gobierno de España hipoteque hasta lo más importante de su política exterior a esta panda de Podemos, o lo que quede de ella que esa es otra.

Creo, sinceramente, que la dejadez de España se debe en gran medida para salvarle el culo a Pablo Iglesias, ante lo que pueda venir y en otro porcentaje se debe a los eternos complejos de la supuesta izquierda. Como si Diosdado Cabello, Maduro y los herederos de Chávez fueran de izquierdas gestionando sus fortunas por medio mundo. ¡Qué bochorno! y ¡qué pena! Entretanto Maduro aguanta. La penúltima ha sido el secuestro con nocturnidad y alevosía de marrero, el jefe de gabinete de Juan Guaidó.

Se trata de un aviso descarado. El régimen no se atreve a detener al propio Guaidó a pesar de que amenazó con ello pero advierte a quien quiera entenderlo, que ahí sigue machacando en el helicoide, ese centro de torturas que algún día saldrá a la luz para humillación de todos. Para nuestra humillación también por no haber hecho nada.

Y queda el papel de la oposición. Una oposición que desde Madrid, Boston, Washington, Miami y Cúcuta supo organizarse para el triple salto mortal con tirabuzón de Juan Guaidó. Pero que, todo indica, no se reúne definitivamente.

Entre los miembros de la asamblea, los ex alcaldes, exiliados y encarcelados aquello es un quiero y no puedo. O alguien da el paso definitivo para retirarse del todo y allanar el camino a un líder o Maduro seguirá matándolos uno a uno.

Y le da igual matarlos de hambre, torturados, entre la basura entre otras cosas porque nadie en el resto del mundo hacemos nada, y no me refiero al desembarco masivo de marines o legionarios. eso es absurdo. Me refiero a echar a todos los chavistas de sus embajadas por el mundo a intervenir y secuestrar sus millones. A desenmascarar sin complejos sus abusos. Y nada de eso estamos haciendo. absolutamente nada.

Por cierto, mi amigo Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta, ha llegado a la cifra de un millón de platos de comida. Con el promedio de 10.000 raciones diarias, las parroquias de Cúcuta en el Estado colombiano de Santander, han conseguido repartir en los últimos dos años. Hasta un millón de platos para que coman los venezolanos. Arroz, frijol, un muslo de poll y para los últimos de cada día para cuando se ha acabado todo un puñado de pasta con atún.