Expósito: "Ni las cloacas, ni el Ibex, ni la casta, Pablo Iglesias empieza a ser un lastre para los suyos"

Pocas veces que yo recuerde, unas elecciones estaban tan claras a 24 h antes de celebrarse. Por supuesto que la última palabra la tienen los gallegos y las gallegas, vascos y vascas, parece evidente queNúñez Feijoo seguirá siendo presidente de la Xunta de Galicia y parece evidentísimo que Urkullu seguirá siendo el lehendakari.

Cualquier otra cosa puede ocurrir, por supuesto, pero sería una sorpresa mayúscula. El domingo te lo contaremos en directo en un programa especial aquí, en Cope, desde las ocho de la tarde.

Análisis previo de situación, alternando chispazos.

Seguimos sin saber y puede que no sepamos nunca, por qué Alberto Nuñez Feijoo no quiso ser líder del Partido Popular.Pablo Casado tiene todo el derecho al puesto y a pelear, se lo ha ganado. Pero aquel congreso del PP que sigue supurando no hubiera sido así si Feijoo hubiera dado el paso.

Iñigo Urkullu es muy parecido a Feijóo (o viceversa). Un tipo tranquilo al que recuerdo que conocí como jefe de gabinete, agenda, acompañante o sombra de Josu Jon Imaz ¿Te acuerdas? El PNV siempre tendrá 2 almas, pero la de Urkullu es más de Imaz que de Arzalluz.

En el cole jugábamos al fútbol una clase contra el resto del colegio. Nosotros contra el resto del mundo. Pues eso le pasa a Feijóo. Él sólo contra el resto del mapa político de Galicia. Será muy interesante estudiar los datos electorales de Podemos. Tanto en el País Vasco como en Galicia. Ni las cloacas, ni el Ibex, ni la casta, Pablo Iglesias empieza a ser un lastre para los suyos. La creación de Podemos fue suya y las ex también son suyas.

Pablo Casado tiene tres grandes alfiles en el tablero de la política española. Y hará bien si apoya su estrategia en ellos: Feijóo, Moreno Bonilla y Mañueco. Sobre el PP, en este caso con Ciudadanos, tremendo el vaticinio en el País Vasco. Sociológicamente ese votante es del PNV, pero desde el punto de vista constitucionalista que el centro derecha español tenga esa exigua representación en el Parlamento vasco es para hacérnoslo mirar.

Es cierto, permítaseme la coña, que Galicia está más al oeste, como Portugal pero los resultados contra la pandemia, los datos educativos y hasta la marca Galicia a través de sus multinacionales son un activo imbatible desde el punto de vista de la gestión. Tres axiomas: Los experimentos con gaseosa y las coaliciones imponibles, pues eso. Imposibles.

El PNV tiene cogidos a Pedro y a Pablo por salva sea la parte y estos, Pablo y Pedro saben que a Ortuzar and company no les tiembla la mano por una traición. Y otra, se confirma que el PNV es de izquierdas de toda la vida. Por eso lo va a seguir apoyando el PSOE. El PNV progresista y reformista ¡Ja!

Lo he comentado varias veces estos días atrás con la reapertura del caso del asesinato de Zamarreño, con esos dos sacerdotes que fueron en las listas en las listas de socialistas y populares en los años de plomo y lo último ayer mismo con la profanación y la pintura en la tumba de Fernando Buesa. Y no pasa nada. Y el jefe de ETA, Mikel Antza, se pavonea por Madrid en el juicio a su pareja, Amboto.

La desmemoria sobre el terrorismo es un escupitajo sobre nuestras conciencias y nuestra historia. Y ante unas elecciones vascas, otra vez más aún. Con todas estas elecciones gallegas y vascas confirman que se premia la calma. Que las estridencias ya no venden.

¡Ojalá! el próximo domingo se confirme que entramos en cierta etapa de moderación y tranquilidad. Lo dicho. Aquí te esperamos. El próximo domingo 12 de Julio. Especial elecciones vascas y gallegas desde las ocho de la tarde aquí, en Cope.